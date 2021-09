La Memoria de Zapatero

Zapatero ya estuvo en Elda hace tres años para asistir a la presentación simbólica de la vara de mando de Manuel Azaña. Fue entonces cuando se comprometió a volver y lo ha hecho con una visita que jamás olvidará y que ha calificado de «conmovedora, ilustrativa y enriquecedora». Acompañado por la consellera de Calidad Democrática y por los alcaldes de Mónóvar, Petrer y Elda, y en presencia de numerosos simpatizantes que querían una fotografía con él, destacó, tras salir del refugio antiaéreo del Fondó, que «aquí late aún la memoria del último suspiro de la República expulsada por la fuerza, y también laten las personas que tuvieron que vivir momentos desgarradores huyendo al exilio y dejando a sus compatriotas».

Al visitar El Poblet, la sede del Gobierno de Negrín, reconoció que se trataba de un «espacio impresionante» y lamentó que fuese un lugar tan desconocido después de tanto silencio. «Ahí estuvo el presidente del Gobierno y el Gobierno de España. Por mucho que se quiera tratar de borrar la memoria, antes o después la memoria reaparece», subrayó comentando que «la historia se hace recuperando la historia y debe conocerse, aprenderse y difundirse en paz y por la paz. Pero un país no se quiere si no recuerda a los que sufrieron y no conmemora los sitios y los días en los que la gente dio la vida por un ideal democrático como fue la II República». Por último Zapatero admitió que las decisiones que tomó con más «determinación y valentía» durante sus años en el Gobierno han sido las que mejores frutos han dado. «La Ley de Memoria fue un aldabonazo y la exposición de motivos la redacté personalmente porque tenía un gran interés en ella. Pero solo es un canto a la paz, al abrazo y al perdón». En su opinión El Poblet y El Fondó deben ser un sitio para la cultura y la educación «y que el turismo acompañe» a la justicia frente al olvido.