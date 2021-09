La alcaldesa de Sax denuncia ante la Guardia Civil una campaña de acoso en las redes sociales por la licencia de un gimnasio

“No estoy dispuesta a consentir insultos, descalificaciones ni acusaciones de tener intereses personales, y mi actuación y la del equipo de gobierno ha sido impecable”, ha indicado la alcaldesa que el pasado mes de marzo se apartó de este expediente para evitar suspicacias ya que su marido regenta, desde hace décadas, un gimnasio en la población. “Es injusto, cruel y muy doloroso que se ponga en tela de juicio mi honor y el de mi familia. Esto no son críticas a la gestión, sino una campaña despiadada contra la que voy a luchar con todas mis fuerzas”, ha indicado.

La primera edil ha explicado que desde hace año y medio se está requiriendo al gimnasio, que reclama su reapertura, para que subsane las deficiencias. Hasta tres ingenieros distintos que han pasado durante este periodo de tiempo por el Ayuntamiento han coincidido en que la instalación no cumplía con los requisitos establecidos por la legislación vigente para otorgarle licencia de apertura. Un largo proceso de año y medio en el que se han dado plazos, prórrogas y se ha mantenido varias reuniones hasta que finalmente los responsables jurídicos decretaron el cierre de la instalación, el pasado mes de julio, a la espera de que se subsanasen las deficiencias detectadas en las inspecciones de los técnicos municipales. Durante estos últimos meses, asegura la alcaldesa de Sax, se han concedido licencias de apertura a gimnasios, un salón de baile y otro tipo de establecimientos con lo cual “no se trata de que los políticos no queramos dar licencia como alguien está tratando de dejar entrever de manera malintencionada, sino que hay que cumplir con unos requisitos legales y de seguridad que son los mismos para todos los que piden licencia y que son los que establecen los técnicos y no los políticos”.