Las Fiestas Patronales completan su programación con actuaciones musicales de grupos locales

Las Fiestas Patronales de Petrer completarán este año el tradicional programa de actos con varias actuaciones musicales para todos los gustos, además de las que tendrán lugar este fin de semana para un público infantil, presentadas la semana pasada. “Después de un año tan complicado de pandemia, volvemos a tener ilusión y hemos organizado una tarde-noche de música y de diversión con grupos locales reconocidos, para lo que hemos contado con la colaboración de Kaskaruja”, ha destacado la concejala de Fiestas, Ana Tortosa. La edil, quien ha disculpado la presencia de los representantes de la asociación, ausentes por diferentes motivos, ha precisado que la actividad tendrá lugar el viernes 8 de octubre en El Campet.

A las 19.00 horas, tendrá lugar “La Vesprada del Poble”, con las actuaciones de Vienna, grupo revelación del 2021 nacido en el Valle y con componentes 100% del Medio Vinalopó, incluyendo el sello de Petrer. Serán teloneados por Safari en Botsuana, grupo local de reciente creación con un característico sonido punk-rock clásico que recuerda a los míticos grupos de los 90 y los 2000. A las 22.00 horas, comenzará “La Nit del Poble”, con la actuación de Rockanrolla, el nuevo proyecto del cantante local Peter Vera, con los mejores ritmos rock y pop desde los 80 hasta la actualidad. Debutarán también en las Fiestas Patronales los Hermanos Navarro, artistas locales de familia de larga tradición musical y recién llegados de su paso por el concurso La Voz, donde pudieron cantar con Pablo Alborán. Las entradas tanto a la sesión de tarde como a la de noche serán gratuitas y se podrán reservar a partir del viernes 1 de octubre en la web de la asociación Kaskaruja, www.kaskaruja.org. Son entradas independientes dado que cada sesión va dirigida a un tipo de público diferente.

Cambios en el programa de fiestas

La concejala de Fiestas, Ana Tortosa, ha aprovechado para informar que “en base a las nuevas medidas decretadas por las autoridades sanitarias, que entraron en vigor ayer martes 28, hemos decidido hacer algunos pequeños cambios en el programa de fiestas”. En ese sentido, la edil la destacado que “tras la tremenda acogida de las actuaciones infantiles de este fin de semana en el 9 de Octubre, para alguna de las cuales, en apenas 30 minutos, se agotaron las entradas disponibles, vamos a poner a disposición algunas entradas más, pero siempre respetando la medida de las autoridades sanitarias que nos exige que entre grupos de personas haya una silla de separación”. Así, el jueves 30 de septiembre, a las 13 horas, se pondrán a disposición de forma online a través de www.entradas360.com, nuevas entradas para la actuación de Gisela, el musical de Mamma Mia y Pinturilla y la Pandilla Vainilla. Aquellas personas que NO dispongan de medios electrónicos, se habilita el teléfono 96 695 31 31 de 13 a 14 horas. Desde la concejalía se indicado que, antes de esa hora, no se atenderá a nadie para la adquisición de entradas. Muchas de las entradas que se van a poner a la venta son individuales, por lo que, para los niños pequeños de, máximo 3 años, que no necesiten ocupar un asiento, no es necesario inscribirlos, pudiéndose sentar encima del adulto en la misma silla. También ha explicado que se han incluido en la programación dos pasacalles con Nanos que no estaban incluidos en la programación inicial. Será el martes 5, a las 20.30, desde la plaça de Baix hasta los Jardines Alcalde Vicente Maestre. Y el sábado 9 de octubre, a las 11.00, desde la plaça de Dalt hasta la plaza dura del Mercado de La Frontera. La concejala ha especificado que no se trata de pasacalles participativos como en años anteriores, por lo que ha pedido prudencia y que “la gente los vea, pero no se incorpore al pasacalles de los Nanos”.