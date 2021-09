Villena se enfrenta a 20 millones de indemnización si paraliza las licencias de las plantas solares

El grupo municipal socialista de Villena se ha opuesto a la moción presentada por su socio de gobierno, el grupo municipal Verdes Por Europa, en la que se solicita la suspensión de las licencias de nuevas plantas fotovoltaica durante un periodo transitorio de dos años. En su rechazo los socialistas esgrimen razones jurídicas, puesto que los informes técnicos advierten de que el Ayuntamiento podría correr el riesgo de tener que indemnizar con 20 millones de euros a las empresas que ya han presentado sus proyectos para instalar plantas fotovoltaicas en el extenso término municipal de Villena. Así consta en dos informes municipales, tal y como han indicado el portavoz municipal socialista, Javier Martínez, y su portavoz adjunto, Juan José Olivares.

Martínez considera una irresponsabilidad tomar decisiones ideológicas sin pensar en los intereses de la ciudad, y el peligro que supone para la viabilidad del consistorio ante el riesgo real de tener que responder judicialmente antes las reclamaciones de las sociedades solicitantes de las plantas solares.

De hecho, uno de los informes jurídicos concluye que «las solicitudes de licencias presentadas antes del acuerdo de la suspensión de las licencias, si se procediera al cambio de ordenación y prosperase su denegación, serían indemnizables por el coste del proyecto, debiéndose devolver todos los tributos y cargas que se hubieran devengados». En un segundo informe, éste de carácter técnico, se establece además que «el total de los proyectos que estarían siendo tramitados oficialmente en Villena alcanza un valor de 480.042.807 euros de presupuesto de ejecución material. Teniendo en cuenta que los gastos de redacción de los proyectos pueden estar rondando el 4%, el valor estimado de los costes de redacción podría rondar los 20.000.000 euros.

Los Verdes ya lo intentaron en marzo sin éxito pero en el pleno de este jueves han presentado una moción solicitando la moratoria de dos años para paralizar la tramitación de las solicitudes ya cursadas. Querían suspender cualquier actuación a la espera de redefinir la normativa que debe guiar la puesta en marcha de estas inversiones. Pero su moción no ha prosperado porque el PSOE ha votado en contra y los concejales de la oposición se han abstenido. Una moción con la que querían lograr «una implantación más equitativa y sostenible de las plantas fotovoltaicas», explicó el portavoz Verde, Francisco Iniesta, advirtiendo de que «estamos ante un boom de este tipo de instalaciones, favorecido por los cambios legislativos, y en Villena tenemos contabilizadas hasta el momento veinte peticiones diferentes para construir plantas, algunas con una superficie pequeña y otras ocupando grandes extensiones». De ahí la defensa que Iniesta ha hecho de la propuesta de los Verdes «para que el conjunto de la sociedad pueda reflexionar sobre el uso de las energías renovables. Nosotros estamos a favor pero siempre que exista un mayor control y una ordenación igualitaria para todo el territorio valenciano».

Frente a ello, los socialistas son partidarios de abrir líneas de colaboración con las administraciones superiores que deciden sobre cada uno de los proyectos, tanto con las consellerias competentes como con el Ministerio, en función de la potencia que tenga cada una de las plantas. «Lo que está claro es que no podemos frenar el desarrollo de energías más sostenibles y más limpias, pero esto no puede ser a costa de la depredación del territorio, simplemente porque hay zonas que proteger, zonas no apropiadas y una realidad que demuestra que no todos los proyectos tienen cabida en nuestro término», comentaron Martínez y Olivares remarcando la necesidad de «ordenar, dialogar y acordar para que Villena gane en todos los sentidos, no para que corra riesgos económicos ni para que hipoteque su territorio». Las centrales que finalmente se autoricen generarán actividad económica durante su construcción y posteriormente unos ingresos anuales para las arcas municipales que evitarán subir impuestos.

Sobre las solicitudes de licencias para construir instalaciones de producción de energía solar fotovoltaica de autoconsumo, el departamento municipal de Urbanismo ha recibido, desde 2019 hasta agosto de 2021, un total de 20 peticiones. De todas ellas, dos habrían solicitado previamente certificado de compatibilidad urbanística con resultado favorable o compatible. De las solicitudes de licencia por informar afectan a Suelo Urbano-Urbanizable un total de 9, teniendo 2 de ellas el certificado de compatibilidad urbanístico favorable, y son 11 las que afectan a Suelo No Urbanizable en todo o en parte.

En cualquier caso, desde el PSOE se señala que no todas las propuestas van a salir adelante y, además, aquellas que finalmente se autoricen serán reversibles. Es decir, una vez terminada su vida útil serán desmontadas y el suelo volverá a su uso actual porque no sufre erosión ni contaminación.