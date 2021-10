Elda optará a 2 millones de euros de los fondos de la UE para movilidad sostenible

En este sentido, Elda presentará candidatura a estas fondos con las actuaciones contempladas en el Plan Elda Renace y, como parte de la estrategia que se está desarrollando en el Plan Estratégico Elda 2030. Entre las propuestas presentadas en esta convocatoria, añadieron desde el Ayuntamiento, se encuentran la creación de espacios urbanos como la Plaza de Arriba o la Plaza de Joan Miró, la mejora de accesibilidad con actuaciones como la reurbanización de la calle Cervantes o Ramón Gorgues, o la creación de un aparcamiento disuasorio como el de la Avenida de Ronda.

Todas estas medidas, que ya han sido puestas en marcha, tienen como objetivo la creación de una Zona de Baja Emisión en 2023. El epicentro de la misma, indicaron las mismas fuentes, será el casco histórico de la ciudad. Con la puesta en marcha de esta zona, Elda pretende reducir un 40% sus emisiones y convertirse en una ciudad verde, sostenible, accesible y resiliente en el tiempo.

A través de los fondos Next Generation y de esta convocatoria en particular, Elda pretende impulsar uno de los objetivos de su Plan Estratégico Elda 2030, construir un modelo de ciudad verde y sostenible. Los trabajos del Plan Estratégico Elda 2030 están encaminados en este sentido y los fondos Next Generation son, a juicio del Consistorio, una oportunidad para ponerlos en marcha. Por esta razón, el Plan Elda Renace optará a esta financiación europea que premia la implantación de este tipo de acciones antes de 2023.

Ruidos

Elda contará próximamente además con sensores fijos para medir el ruido, los aforos y el aire, tal y como añadieron fuentes municipales. Los dispositivos se instalarán en diferentes espacios públicos de la zona centro, y permitirán, según el Ayuntamiento, ejecutar acciones de desarrollo urbano sostenible para mejorar la calidad de vida ciudadana. También harán posible detectar la presencia de agentes contaminantes que puedan suponer un riesgo para la salud.

En concreto se van a colocar en varias plazas del centro urbano dispositivos para monitorizar el estado de la calidad del aire. Esto incluirá la medición de los niveles de gases nocivos y de efecto invernadero, las partículas en suspensión como el polen y el polvo, los factores meteorológicos como la velocidad, dirección del viento e intensidad, y acumulación de lluvia. También se controlarán parámetros ambientales como la contaminación acústica y la afluencia de personas.

Estos indicadores, agregaron las mismas fuentes, son representados mediante herramientas de análisis y visualización que asisten a las ciudades en la toma de decisiones basadas en evidencias. De este modo se contribuye a mejorar la calidad de vida en las ciudades, la mitigación del cambio climático y la disposición de indicadores de calidad del aire para crear entornos urbanos más inteligentes y sostenibles.