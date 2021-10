El Ayuntamiento de Elda lleva a Fiscalía la contratación en su plantilla de un edil de EU de Aspe

"Persecución política"

Frente a esta situación Iván Escobar ha denunciado haber sufrido supuestas "presiones y coacciones" por parte de políticos y técnicos del Ayuntamiento de Elda para forzarle a presentar la dimisión de su puesto de trabajo. Un despido que considera improcedente debido a una "persecución política" que va a llevar a los tribunales de Justicia. Iván Escobar también ha solicitado la dimisión del concejal de Recursos Humanos de Elda, el socialista Jesús Sellés, por el daño personal que le ha ocasionado mientras el alcalde, Antonio Puerto, ha acusado al Ayuntamiento de Elda de saltarse el orden de la lista de admitidos para ser contratados como administrativos. "Una lista que fue enviada correctamente desde el Ayuntamiento de Aspe el pasado 29 de junio", ha subrayado Puerto.

Como ya publicó este diario meses atrás, los Ayuntamientos de Aspe y Elda firmaron un convenio de colaboración para la utilización recíproca de las Bolsas de Empleo Temporal. A mediados de junio, en aplicación de dicho convenio, el Consistorio eldense solicitó al de Aspe la cesión de datos para la contratación temporal de cuatro personas de las bolsas de empleo aspenses. Entre las personas cuyos datos se enviaron a Elda, figuraba Iván Escobar Palacios, actual concejal de Personal y Empleo en Aspe y segundo Teniente de Alcalde.

Número 1

Según mantiene el Ayuntamiento de Elda, en la Bolsa de Empleo Temporal para la contratación de Administrativos del Ayuntamiento de Aspe, Iván Escobar figuraba con el número de orden 16, en base a la puntuación obtenida en el proceso selectivo al que se presentó en 2017. "Sin embargo, el propio concejal declaró en un documento que su número de orden era el número 1, mientras que el resto de personas declaró correctamente su número de orden. Así, el Ayuntamiento de Elda, en virtud de los datos enviados por el Ayuntamiento de Aspe, se puso en contacto con Iván Escobar pensando que, efectivamente, contactaba con la persona situada en primer lugar de la bolsa, por lo que fue nombrado funcionario interino en julio de 2021", explica María José Villa. Sin embargo, tal y como se asegura desde el equipo de gobierno de PSOE-EU de Elda, los datos declarados y firmados por el propio concejal no eran ciertos, puesto que había otra persona que ocupaba un número de orden anterior, que se lo hizo saber al Ayuntamiento de Elda en un proceso selectivo posterior. Al detectar la supuesta irregularidad, se procedió a cesar y dejar sin efecto el nombramiento como funcionario de Iván Escobar, puesto que los datos facilitados por él mismo no eran ciertos, al no ser el número 1 de la bolsa de trabajo, si no el 16. Un hecho del que se ha dado traslado al Ministerio Fiscal para su consideración por si fuera susceptible de delito penal. Así lo ha explicado el Partido Socialista de Aspe en un comunicado en el que se califica la situación de "muy grave, dado que Iván Escobar se negó a renunciar inmediatamente al puesto de trabajo ocupado injustamente y perjudicando los derechos de otras personas que figuran por delante de él en la bolsa".

Exigen explicaciones públicas

Tras su cese fulminante por el Ayuntamiento de Elda, el PSOE de Aspe considera que el concejal de Empleo debería explicar públicamente ante la ciudadanía aspense las circunstancias y exponer su versión personal de estos hechos. Desde el punto de vista legal, será la Fiscalía quien se pronuncie sobre la existencia o no de delito. María José Villa considera que, desde el punto de vista ético y moral, tanto Iván Escobar como el propio alcalde Antonio Puerto deberían reflexionar si esta situación es beneficiosa para el pueblo de Aspe, "si puede seguir sirviendo a la ciudadanía aspense en estas condiciones o si, tras revisar el Código Ético de su propio partido, debería renunciar a sus competencias en las delegaciones de Personal y Empleo o, incluso, dejar su acta de concejal, ante las dudas existentes y el perjuicio que pudiera generar para el pueblo de Aspe".

Trayectoria

Iván Escobar Palacios ha realizado estudios en la Universidad de Alicante obteniendo la Licenciatura en Derecho. Trabajador de las instalaciones deportivas municipales de Aspe desde 1999 hasta 2015, y sindicalista por CC OO del Ayuntamiento de Aspe. Titulo de Secretariado de dirección. Titulado de Entrenador de Fútbol Nivel II por la Real Federación Española de Fútbol. Titulado en socorrismo acuático por la Federación de Salvamento y Socorrismo Acuático.