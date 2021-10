Primer Foro de Empleo en Sax para captar talento

La alcaldesa, Laura Estevan, ha destacado la realización de este evento como “una oportunidad para todas aquellas personas que buscan un empleo y quieren mejorar sus habilidades y adquirir técnicas que les van a ser muy útiles en esa tarea”, y ha puesto énfasis en la calidad de los nueve ponentes que van a participar y que “son profesionales y expertos de reconocido prestigio que difícilmente se pueden encontrar todos en una misma sesión y que aportarán aspectos muy necesarios para activar búsquedas de empleo desde una manera proactiva”.

"Cómo no ser un zombi laboral"

El Foro se abrirá con unas palabras de bienvenida de la alcaldesa de Sax, Laura Estevan. La primera ponencia lleva por título “Cómo no ser un zombi laboral”, a cargo de Rubén Montesinos. Consultor de Recursos Humanos; a las diez menos cuarto está la ponencia “Positivismo inteligente”, de Fabián Villena, director del Instituto Actitudes Positivas; y a las diez y media la mesa redonda titulada “Actualidad y retos de nuestro mercado laboral". A las once y cuarta habrá un coffee break, así como visita a expositores y stands de empresas. La actividad formativa se retoma a las once y cuarto con el taller “Cómo diseñar un Cv de impacto”, a cargo de Sandra Prieto, Consultora de Orientación Profesional. Media hora después, a las doce menos con el segundo taller titulado "Con canas y con ganas", por Alfredo Muñoz. Consultor de Talento Senior. Y a las doce y cuarto el tercer taller sobre ”Potencia tu talento femenino", a cargo de Natalia Ruiz, Socia Directora Instituto Actitudes Positivas. El último taller llega a las doce y cuarto de la mañana con “Cómo sobrevivir a una entrevista”, a cargo de Guzmán Martínez, Headhunter y Talent Coach.

Tras los talleres se retomarán las ponencias con “Cómo usar tu marca personal para superar procesos de selección”, por Cristina Mulero, experta en marca personal y Consultora de RRHH; y la ponencia final que correrá a cargo de Ami Bondía, jefa de prensa de Alejandro Sanz, sobre "Cómo conseguir el empleo de tus sueños".

Las inscripciones son totalmente gratuitas y ya se pueden solicitar a través de: la web del Ayuntamiento de Sax en www.sax.es/sax-te-emplea