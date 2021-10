Pinoso pide mejorar la seguridad en la CV-83 tras una veintena de muertes en accidentes en 30 años

Una veintena de personas ha perdido la vida durante las tres últimas décadas en accidentes de tráfico ocurridos en la CV-83, la carretera que une las localidades de Elda, Monóvar y Pinoso. El trágico siniestro ocurrido tras la colisión frontal de dos vehículos el pasado 1 de octubre, con un balance de tres fallecidos de 63, 19 y 16 años, y tres heridos -dos de ellos graves- de 17, 18 y 43 años, ha llevado al Ayuntamiento de Pinoso a solicitar nuevas medidas para incrementar la seguridad vial de una carretera que, paradójicamente, no ofrece un trazado peligroso, no se encuentra mal conservada ni soporta una alta densidad de tráfico. En el estado en el que se encuentra actualmente, su complicación, como cualquier otra vía, viene dada por las inclemencias meteorológicas, sobre todo por la niebla y en pleno invierno por las placas de hielo que se forman en la calzada. También la cruzan muchos animales -jabalíes y liebres sobre todo- lo que ha originado algún que otro accidente con heridos graves. Pero el principal problema de la CV-83 estriba, precisamente, en que al tratarse de una carretera «fácil» genera un exceso de confianza en los conductores, lo que lleva aparejada más velocidad y menos precaución. Y eso es lo que el equipo de gobierno de Pinoso quiere evitar para que el negro balance de víctimas no continúe creciendo.