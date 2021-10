El Ayuntamiento de Aspe aumenta en 31.000€ las subvenciones a 12 asociaciones

El Ayuntamiento de Aspe amplía con respecto al año pasado el importe destinado a subvenciones de asociaciones con más de 31.000 euros. Las subvenciones irán destinadas a 12 entidades del municipio. El pasado miércoles 6 de octubre tuvo lugar la mesa de subvenciones, órgano encargado de aprobar las subvenciones a asociaciones del año 2021. Esta convocatoria tiene carácter anual pero este año ha sido especial puesto que supone la primera convocatoria de subvenciones a asociaciones tras el estado de alarma. Si bien el año pasado se realizó la convocatoria, el importe de la subvención se redujo drásticamente y las asociaciones no pudieron por lo general presentar actividades a subvencionar al haberse suspendido toda su actividad a partir de marzo, como consecuencia del covid-19.

En este 2021, el importe destinado en los presupuestos para la convocatoria de subvención a asociaciones es de 31.114,88 euros, idéntica cifra a la de 2019. En esta ocasión, han sido 12 entidades del pueblo las que han conseguido subvención que irá destinada a sufragar actividades que hayan realizado en 2021. La mayoría de estas asociaciones son AMPA de los centros educativos, pero también asociaciones culturales como el club de lectura “Té con Tagore”, la asociación por la Recuperación del Órgano de la Basílica y la asociación “Amas de Casa” y asociaciones animalistas como “Protege Gatos”.

Jonatan Molina, concejal de Participación Ciudadana, lamenta que “este año ha estado plagado de limitaciones, que siendo necesarias para la protección de la salud han impedido realizar actividades no solo al Ayuntamiento sino también a las asociaciones”. Es por ello que se prevé que no se pueda repartir el importe total de la subvención ya que “las asociaciones no han podido realizar tantas actividades como para poder justificar ese gasto”. La propuesta de reparto de subvenciones se aprobó en la mesa de subvenciones por unanimidad con los votos a favor de Izquierda Unida y Ciudadanos ya que no asistieron los representantes de los grupos PSOE y PP.