La Sede Universitaria de Elda de la Universidad de Alicante propone dos nuevos concursos dirigidos a distintos colectivos, sobre fotografía digital e investigación joven, que han sido presentados esta mañana por el concejal de Relaciones con las Universidades, Amado Navalón, y la directora de la Sede, María Rosario Navalón. Amado Navalón ha afirmado que “se trata de dos con propuestas muy interesantes con las que queremos impulsar la participación social. Por un lado, se pretende poner en valor a través de la imagen aquellos elementos eldenses cotidianos en los que muchas veces no nos fijamos. Por otro lado, queremos premiar aquellos trabajos de investigación de los chicos y chicas que no salen a la luz”.

Por su parte, María Rosario Navalón ha explicado que “el concurso de fotografía se pone en marcha en colaboración con la Asociación Fotográfica Eldense (AFE). Las fotografías o composiciones fotográficas presentadas a concurso de forma digital tendrán como temática la ciudad de Elda en sus distintas manifestaciones. Podrán desestimarse y no entrar en concurso aquellas fotografías cuya temática eldense no sea claramente identificable”. Cada concursante podrá presentar hasta tres fotografías. Deberán ser originales e inéditas y no haber sido premiadas en otros concursos. La técnica será libre, teniendo en cuenta que las fotografías habrán de ser reproducidas posteriormente en distintos soportes y materiales.

Tres premios

Se otorgarán tres premios y se seleccionarán veinte propuestas que serán impresas y que formarán parte de una exposición permanente de las fotos seleccionadas en el espacio que ocupa la Sede universitaria de Elda de la Universidad de Alicante. Pueden presentarse personas a partir de 16 años. La presentación de las obras se realizará de forma electrónica a través de un formulario habilitado en la Sede Universitaria de Elda. El plazo para presentar los trabajos finaliza a las 23.59 horas del 5 de noviembre de 2021. Las bases de la convocatoria están en https://www.boua.ua.es/es/acuerdo/17021

La directora de la Sede Universitaria ha indicado que “el concurso Investigación Joven tiene como fin de promover la investigación y la mejora del conocimiento sobre el municipio de Elda en todos los órdenes (social, cultural, ambiental, económico, etc.), así como incentivar a los estudiantes de últimos cursos de las titulaciones universitarias de Grado y Máster para que decidan dirigir sus Trabajos Final de Grado (TFG) o Trabajos Final de Máster (TFM) hacia aspectos de nuestro entorno”. Navalón ha explicado que “pueden tratarse cuestiones relacionadas con aspectos del entorno geográfico, ambiental, histórico, social y cultural, y también temas centrados en las actividades productivas y empresariales que se desarrollan en la comarca del Medio Vinalopó y que pueden tener incidencia en su tejido económico”. En esta convocatoria se premiarán TFG (Trabajos Fin de Grado) y TFM (Trabajo Fin de Máster) que hayan sido defendidos a partir del curso 2017-2018, con una calificación mínima de 9 puntos. Se otorgará un premio y un accésit en cada categoría. Los aspirantes habrán de exponer sus trabajos en una actividad de divulgación de la investigación que tendrá lugar el próximo mes de noviembre. El plazo de entrega de solicitudes se cerrará también el día 5 de noviembre de 2021.