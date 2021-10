Los Premios Alberto Sols de Sax se entregan este sábado tras suspenderse en abril por el covid-19

El Ayuntamiento de Sax, en colaboración con la Generalitat Valenciana, la Diputación Provincial de Alicante, la Universidad de Alicante y la Universidad Miguel Hernández de Elche, patrocina la convocatoria de estos premios con el fin de reconocer y estimular la dedicación científica y la labor investigadora en el marco de las Ciencias de la Salud en la Comunidad Valenciana, y se celebran en honor al eminente científico sajeño, primer Premio Príncipe de Asturias de Ciencias.

La alcaldesa ha señalado que “la entrega de estos premios es un momento especial para Sax porque ponemos en valor el espíritu investigador y científico de nuestro vecino más insigne”, subrayando que este año, por primera vez en la historia de estos premios se ha invitado a una representación de los escolares de la población. “Nuestra propuesta es que, aunque se trata de un acto muy solemne, los colegios estén presentes y los alumnos y alumnas puedan imbuirse de este espíritu del que antes hablaba”, ha señalado.

Los Premios Alberto Sols de la dieciocho edición se fallaron a finales de noviembre del año pasado en sus dos modalidades. El galardón a la Mejor Labor Investigadora se concedió “ex aequo” a la candidatura presentada por Antonio Ferrer Montiel y Miguel Ángel Sanz Alonso por su larga trayectoria profesional. En la modalidad Mejor Trabajo Científico el premio también se concedió “ex aequo” a Guillermina López Bendito, por su trabajo titulado “Prenatal activity from thalamic neurons governs the emergence of functional cortical maps in mice”, y a Víctor Borrell Franco por “Evolution of Cortical Neurogenesis in Amniotes Controlled by Robo Signaling Levels”.