Cinco detenidos y varios kilos de droga intervenidos en La Tafalera de Elda

La Policía Nacional ha llevado a cabo este viernes una nueva operación contra el narcotráfico en el barrio La Tafalera de Elda. En esta ocasión han sido detenidas al menos cinco personas y se ha intervenido un importante alijo de drogas. Las fuentes consultadas apuntan a la incautación de varios kilos de heroína y cocaína, además de una elevada suma de dinero y otros efectos.

La investigación ha sido desarrollada por agentes de la brigada de Policía Judicial de la Comisaría del Cuerpo Nacional de Policía del Distrito Alicante Norte, que han contado con el apoyo de los efectivos del Grupo Operativo de Respuesta (GOR) de la Comisaría de Elda-Petrer.

El dispositivo se inició poco antes de las cinco de la tarde y finalizó pasadas las ocho y media. Durante ese tiempo se realizaron dos registros domiciliarios en presencia de la comisión judicial. Al parecer el grupo desarticulado en La Tafalera no se dedicaba a la venta de droga al menudeo sino a la supuesta distribución de heroína y cocaína a otros narcotraficantes de la provincia. Las pesquisas, por tanto, podrían haberse iniciado meses atrás pero ha sido este viernes cuando se ha decidido «explotar» una operación de la que no han transcendido detalles porque el caso sigue abierto y bajo secreto. De hecho, desde la Policía Nacional no se ha ofrecido ningún tipo de información al respecto.

Para evitar altercados y despejar las calles de la barriada los efectivos del GOR se han empleado con contundencia, lo que ha generado las quejas de algunos vecinos. Todos los arrestados fueron trasladados a los calabozos en varios coches patrulla y este domingo podrían ser conducidos ante el juez de guardia para prestar declaración.