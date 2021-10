El gobierno de Aspe acusa a Elda de «meter la pata» en el despido del edil de Personal

El «caso Iván» sigue generando enfrentamientos entre los representantes políticos de Aspe y Elda. El último episodio bronco se produjo durante el pleno celebrado en la noche del miércoles en el Consistorio aspense. Los gritos, las interrupciones y las descalificaciones personales se avivaron cuando el PP presentó una moción solicitando la reprobación del concejal de Personal, Iván Escobar, de EU, al considerar que la actitud que ha mostrado durante su proceso de selección, para convertirse en funcionario interino del Ayuntamiento de Elda, «dista mucho de la ejemplaridad que se le exige a un representante público». La moción popular no prosperó por la abstención de un concejal socialista y el voto de calidad del alcalde Antonio Puerto, de EU, pero eso no evitó que el portavoz del equipo de gobierno, José Vicente Pérez, también de EU, se despachara a gusto llamando «payaso» al portavoz del PP en Elda, Fran Muñoz, tras haber mostrado tres semanas atrás una camiseta crítica con el gráfico «1 no es igual a 16». Un elemento simbólico con el que quiso denunciar que «ser el primero en la lista de la bolsa de trabajo no es lo mismo que ocupar el puesto 16» en relación a la contratación en el Ayuntamiento de Elda de Escobar, que aparecía el primero en una bolsa de trabajo compartida entre ambos municipios cuando al parecer, era el número 16, lo que supuso su despido y la denuncia de los hechos por parte del Ayuntamiento eldense a la Fiscalía. «A los payasos de Elda que salieron con la camiseta hay que decirles que el puesto que Iván ocupaba era el 2 y no el 16», enfatizó José Vicente Pérez responsabilizando al consistorio eldense de «haber metido la pata hasta el fondo» y de «haber montando una farsa y una mentira que se ha convertido en una caza de brujas contra un concejal de Aspe por ser de Izquierda Unida. El error grave y delictivo no es de mi compañero Iván sino de aquellos que han propiciado este asunto, que son los responsables de Recursos Humanos de Elda. Un Ayuntamiento que ha hecho una mala gestión y una mala praxis y podría haber prevaricado porque le avisamos de su error en el orden de la bolsa y no tomaron ninguna medida hasta un mes después», añadió Pérez en su vehemente defensa de Iván Escobar. La respuesta de Fran Muñoz no se ha hecho esperar: «Es una lástima que Aspe tenga un gobierno tan maleducado y creo que los ciudadanos del municipio no merecen unos gobernantes que no están su altura».

El pleno de Aspe ha sido uno de los más tensos de los últimos años. El portavoz del PP, Sergio Puerto, tuvo que escuchar como el portavoz de EU le llamaba en varias ocasiones «ruin y miserable» y el alcalde Antonio Puerto añadía el calificativo de «mentiroso». Hastiado por el tono marrullero y gritón uno de los concejales populares decidió marcharse pero una compañera fue tras él y le convenció para que regresara. El líder del PP le respondió a Pérez que «como persona maleducada eres de matrícula de honor» y también acusó al alcalde de «actuar como un hooligan de la política al que le viene demasiado grande la silla que ocupa en un gobierno de macarras». El portavoz popular insistió en que Escobar «debe asumir responsabilidades y dar ejemplo a los vecinos», por eso le reprochó que no hubiera dimitido ya. A Sergio Puerto también le resulta «muy triste» la imagen institucional que está dando el Ayuntamiento de Aspe. «Nunca este Ayuntamiento ha pasado la vergüenza que está pasando ahora», lamenta el edil del PP.