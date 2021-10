Marta Gonzálvez: "Juro de rodillas que no pararé hasta que a mi hijo se le haga justicia"

Marta Gonzálvez , la madre de Aitor , el niño de ocho años fallecido con peritonitis tras acudir cinco veces a Urgencias de Atención Primaria de Petrer ha protagonizado a las diez horas de esta mañana una concentración frente al Palacio de Justicia de Elda . Hoy se cumple justo un año del fallecimiento y la familia sigue pidiendo justicia . Acompañada por medio centenar de personas que mostraban fotos del pequeño mientras aplaudían y coreaban "Justicia para Aitor" , Marta se ha arrodillado en la calle con un ramo de floresen una mano y un micrófono en la otra para que su mensaje llegase a la jueza que lleva al caso.

"Los médicos son personas como nosotros y si cometen un delito lo tienen que pagar.. Ya está bien de que hagan lo que les dé la gana y se tapen unos a otros. Una mala inyección puesta, que lo paguen; un mal diagnóstico, que lo paguen...", ha indicado muy afectada. "Hay muchos niños fallecidos y por eso siguen haciendo lo que les da la gana porque tienen una buena tapadera. Nosotros no, la gente de paso no tenemos esos derechos. Tu entras por la puerta y ya dependes de ellos y hagan lo que hagan contigo les da igual porque cuando sales por la puerta ya no tienes derecho a nada, ni siquiera a reclamar...el juramento hipocrático ya se les ha olvidado".

Con la voz entrecortada por la rabia y la pena Marta Gonzálvez, que aunque es la abuela de Aitor ha ejercido de madre desde que era un bebé, ha asegurado que no se va a cansar hasta conseguir que se haga justicia. "Aquí hoy, 28 de octubre, y a esta hora, que fue cuando me dijeron que mi hijo había fallecido y ya no se podía hacer nada, juró, aquí de rodillas, a mi hijo, a los jueces y a Dios que no pararé hasta que se le haga justicia".