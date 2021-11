Las Fallas de Elda plantean expedientar a Huerta Nueva por su rechazo a las no fiestas

La llama que alimenta la polémica en las Fallas de Elda sigue candente a pesar de que parecía haberse apagado tras las no fiestas del pasado mes de septiembre. Sin embargo la Gestora que dirige la Junta Central de Fallas ha planteado iniciar un expediente sancionador contra Huerta Nueva, un distrito fallero hegemónico en la historia de la fiesta del fuego. El motivo es haberse negado a participar en los actos de las no fallas rebelándose contra la decisión de la Gestora de suspender la celebración por la pandemia del covid-19.

La apertura del expediente destinado a imponer medidas disciplinarias a la Falla Huerta Nueva se someterá a votación del resto de distritos falleros de la ciudad en la asamblea general convocada para la noche del próximo jueves. El presidente de la Gestora, Fernando Álvarez, no ha querido entrar en detalles limitándose a señalar que «de momento no hay nada contemplado. Hay que reunirse con ellos para hablar y pedir explicaciones. Pero en el supuesto de que se llegasen a adoptar medidas, éstas serán las que vienen recogidas en los estatutos de la Junta Central de Fallas».

También desde la comisión Huerta Nueva se guarda silencio. Sus integrantes no quieren opinar porque no han sido informado por los cauces oficiales. «Pero cuando finalice la asamblea y conozcamos el resultado de la votación ya hablaremos si procede sabiendo lo que hay», han indicado fuentes de Huerta Nueva desde cuya comisión se sigue apostando por «la falla como elemento principal de la fiesta»; una exposición de motivos que guarda relación con su negativa a participar en los actos de las no fiestas al entender que «si no se plantan fallas no hay fiesta que valga porque sin fallas en las calles no tiene sentido». Desde esta comisión ya se denunció en septiembre que el aplazamiento de la celebración, por segundo año consecutivo debido a la pandemia, suponía una vulneración de los estatutos de la Junta Central. Entre otras razones porque se disponía del permiso de las autoridades para plantar los monumentos y quemarlos, tal y como se hizo en València.

Cuando surgió esta polémica el presidente de Huerta Nueva era José Juan López. Ahora, tras finalizar su mandato, la presidencia ha cambiado y la ostentan cinco personas que asumen diferentes áreas. Son Manuel Rico de Blas, Encarni Tortosa Payá, José Luis Contreras Díaz, Celeste Gisbert Candela y José Luis Cuenca Bonal. Todos ellos aguardan expectantes la asamblea del jueves antes de que las Fallas vuelvan a arder.