El Ayuntamiento de Elda vuelve a rebajar el tipo impositivo del IBI y congela las tasas e impuestos

El tipo impositivo pasará del 0,998% al 0,968%, una bajada del 3% que supone la sexta reducción desde que el PSOE accedió al gobierno local. Cabe recordar que en 2020 el tipo impositivo del IBI bajó por primera vez del 1%. Desde 2016 este porcentaje ha pasado del 1,182% al 0,968% del próximo año, lo que supone una reducción del 21,5% en seis ejercicios y la cifra más baja desde hace 26 años.

Además de la propuesta de reducción del tipo impositivo del IBI, en la Comisión de Política Tributaria también se ha informado de la adecuación y actualización a la normativa en vigor de varias tasas que en algunos aspectos se habían quedado obsoletos. «En este sentido quiero destacar que se mantienen las bonificaciones en el Impuesto de Construcciones, Instalaciones y Obras e incluso se aumenta de un 50% a un 95% -el máximo legal- la bonificación para obras de instalaciones térmicas», ha informado Rubén Alfaro recordando, asimismo, que «el incremento de esta bonificación se enmarca en nuestras políticas destinadas a promover la utilización de las energías renovables y mejorar la eficiencia y sostenibilidad energética». Todos ellos objetivos de la Agenda 2030.

El resto de tasas actualizadas a la normativa actual hacen referencia a servicios de carácter urbanístico y administrativo y al impuesto por utilización privativa o aprovechamiento especial de las vías públicas o terrenos de uso público. Dado que los locales ya han recuperado su actividad económica tras los momentos más restrictivos de la pandemia del covid-19, el gobierno local ha decido que la tasa recupere su eficacia, si bien desde el Ayuntamiento se han establecido medidas para que los establecimientos puedan simplificar los trámites. «Durante toda la pandemia y desde el primer momento hemos estado al lado de los comercios, establecimientos, profesionales autónomos y pymes para paliar los efectos de la crisis sanitaria, tanto con ayudas económicas directas como con incentivos fiscales. Y, de hecho, retomaríamos todas estas medidas si volviéramos a encontrarnos en una situación similar», ha añadido Alfaro.

Revisión catastral

Elda soporta uno de los coeficientes del IBI más caros de los 542 municipios de la Comunidad Valenciana. El motivo principal sigue siendo la revisión catastral que se inició en 2012 bajo el mandato de la entonces alcaldesa popular Adela Pedrosa. Ese incremento del valor del suelo y de la vivienda, sólo desde el punto de vista formal, no se ha visto refrendado por la realidad inmobiliaria. Frente a ello Elda tiene el porcentaje más bajo de contribuyentes de renta alta de la provincia en municipios de más de 20.000 habitantes. Sólo el 1,7%. Sin embargo el precio medio de la vivienda usada es el más bajo de todas las ciudades de más de 30.000 habitantes, alcanzando los 67.673 euros. Con respecto al precio en euros por metro cuadrado por alquiler de vivienda, el municipio se encuentra en el ranking de los diez más bajos de España en localidades de más de 20.000 habitantes, con 3,84 euros. La revisión catastral, que se produjo al alza, incrementó el valor legal que no real de las viviendas, lo que supuso un aumento del coeficiente del IBI. Una circunstancia que llevó a muchos eldenses a vender sus casas y pisos por debajo del valor catastral registrado, o bien a pagar impuestos por transmisiones patrimoniales con valores que no se correspondían con los del mercado. Un desequilibrio que el Ayuntamiento está tratando de subsanar desde 2016.