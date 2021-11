Elda registra la presión fiscal más baja del Medio Vinalopó y Monforte del Cid la más alta

En el transcurso de la sesión también volvió a planear el habitual debate sobre la carga tributaria local. El concejal de Hacienda aludió a datos oficiales del Gobierno para afirmar que la presión fiscal en Elda es la más baja del Medio Vinalopó, y también de las ciudades de la provincia del mismo tamaño como Alcoy, Dénia y La Vila Joiosa. José Antonio Amat echó mano de la ironía al señalar que «es la primera vez, desde que tengo el honor de asistir a los plenos, que no hablamos de que en Elda se pagan los impuestos más altos casi de Europa». Los datos oficiales aportados reflejan que la presión fiscal, que incluye impuestos directos, indirectos y tasas, es de 442,88 euros por habitante en Elda mientras en la provincia alcanza 610 euros de media. «Estas cifras demuestran que intentamos no cobrar impuestos que no sean necesarios para las arcas municipales. También he de indicar que hemos llegado a esta situación aprobando medidas que todos los grupos municipales, habitualmente, han respaldado, por lo que es mérito de todos los concejales», ha destacado Amat.

En el año 2021 el Consistorio eldense ha destinado cerca de tres millones de euros en ayudas económicas. De ellos 1,9 millones han sido para pymes y autónomos. A esta cifra hay que añadir, en el caso de la hostelería, los 300.000 euros de ahorro por la tasa de terrazas y los 431.000 euros en fondos para los bares, cafeterías y restaurantes de la ciudad. «Este Ayuntamiento, en comparación con otros, ha dado la cara por los ciudadanos y ciudadanas. Creo que en el presupuesto las partidas más importantes han sido para ayudar a familias, comercios, pymes y autónomos», comentó por último anunciando su intención de llevar al pleno el presupuesto de 2022 antes de que acabe el mes.

El PP rechaza recuperar la tasa de terrazas en un sector «castigado»

Cs advierte de que la crisis sigue y el gobierno del PSOE-EU alude a la «justicia social»

La recuperación de la tasa municipal que grava las mesas y sillas de los bares y restaurantes en la vía pública fue el único punto del pleno en el que no hubo unanimidad. Los concejales del grupo popular votaron en contra. Para su portavoz, Fran Muñoz, el sector no se ha recuperado todavía de las pérdidas sufridas por las restricciones de la pandemia. «Es uno de los sectores más castigados y eximirles del pago de las terrazas supone una ayuda directa que, además, no implica papeleo», puntualizó. Por su parte el portavoz de Cs advirtió de que «estamos en una etapa económica de posguerra y el sector hostelero podría necesitar más ayudas porque la crisis sigue y puede haber baches». Sin embargo Amat recordó que la suspensión de este impuesto ha supuesto una reducción de ingresos municipales de 300.000 euros. «Es obvio que lo que sustentaba legalmente la cancelación de la tasa de terrazas, de la que fuimos pioneros, era las restricciones de horarios y aforos, pero la previsión es que en el 2022 estemos más cerca de la normalidad y por justicia social se debe retomar su cobro», concluyó el concejal de Hacienda.