El pleno de Elda aprueba reducir el IBI para el próximo ejercicio

El edil ha indicado que “esta reducción sí se ha notado en los hogares eldenses. Si no hubiésemos bajado el IBI, el Ayuntamiento de Elda habría ingresado este año 489.000 euros, casi medio millón de euros que habrían pagado los ciudadanos de Elda. Ademas, el recibo medio actual del IBI está en 416,41 euros. Si no hubiéramos reducido durante estos años el tipo impositivo el recibo sería de 512,34 euros, es decir, casi 100 euros más. Creo que es una cantidad que año a año se va notando”.

Amat ha afirmado que “es la primera vez, desde que tengo el honor de asistir a los Plenos, que no hablamos de que en Elda se pagan los impuestos más altos casi de Europa. Los datos oficiales reflejan que la presión fiscal en nuestra ciudad es la más baja de la comarca y también de las ciudades de la provincia de nuestro tamaño. La presión fiscal, que incluye impuestos directos, indirectos y tasas, es de 442,88 euros por habitante en Elda, por debajo del resto de localidades de la comarca, y también de otras ciudades alicantinas de nuestro tamaño como Alcoy, Dénia y Villajoyosa”. El concejal de Hacienda ha destacado que “la presión fiscal media en la provincia es de 610 euros y en Elda, como ya he dicho, es de 442,88 euros. Estos datos demuestran que en nuestra ciudad intentamos no cobrar impuestos que no sean necesarios para las arcas municipales. También tengo que decir que hemos llegado a esta situación aprobando medidas que todos los grupos municipales, habitualmente, han respaldado, por lo que es mérito de todos los concejales”.

En relación a la recuperación de la tasa de mesas y sillas, José Antonio Amat ha afirmado que “la suspensión de este impuesto ha supuesto una reducción de ingresos de 300.000 euros. Es obvio que lo que sustentaba legalmente la cancelación de la tasa de terrazas, de la que fuimos pioneros, era las restricciones de horarios y de aforos en los establecimientos de hostelería, pero la previsión es que en el año 2022 estemos más cerca de la normalidad y por justicia social se debe retomar el cobro de esta tasa. No obstante, si por desgracia esto no es así, tomaremos medidas para responder en un momento determinado si fuera necesario y ayudar a pymes, comercios, hostelería y, por supuesto también, a las familias”. En el año 2021, el Ayuntamiento de Elda ha destinado cerca de 3 millones de euros a ayudas económicas, de los cuales 1,9 millones de euros se han destinado a pymes y autónomos. A esta cifra hay que añadir, en el caso de la hostelería, los 300.000 euros de ahorro por la tasa de terrazas y 431.000 euros en ayudas económicas para el sector de bares, cafeterías y restaurantes. Por último, José Antonio Amat ha concluido recordando que “este Ayuntamiento, en comparación con otros, ha dado la cara por los ciudadanos y ciudadanas, creo que en su presupuesto las partidas mas importantes han sido las de ayudas a colectivos, tanto familias como comercios, pymes y autónomos”.