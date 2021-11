Arrecian las protestas ciudadanas en Elda contra las macroplantas fotovoltaicas

Las faldas de la sierra Camara de Elda, donde en las próximas semanas comenzará la instalación de un central fotovoltaica de 60 hectáreas, es el lugar elegido por la plataforma cívica y ecologista para realizar la primera concentración de protesta contra las macroplantas solares en el término municipal. La convocatoria, fijada para el próximo domingo a las 12.30 horas en la partida rural Cuesta La Bodega, pretende trasladar a promotores y políticos «el mensaje de que no vamos a permitir esta catástrofe ambiental». Así lo ha indicado el portavoz de la plataforma y presidente del grupo naturalista Heliaca, Antonio Martínez, criticando la falta de información a la ciudadanía por parte de la Administración local. «Apoyamos totalmente las energías renovables pero hay otras ubicaciones posibles para proteger nuestro terreno agrícola y forestal. Entre otras razones porque pensamos que en el cambio del modelo energético no todo vale», añaden los organizadores del acto reivindicativo. «Macrocentrales fotovoltaicas no es lo que queremos para nuestro territorio y más en un municipio como Elda con un espacio forestal reducido», destaca Martínez considerando «injusto que nos enteremos de estos proyectos cuando ya no hay tiempo de alegar». De hecho, la planta solar que se instalará en las faldas de Camara ya se encuentra en fase de ocupación de terrenos tras haber expirado el plazo de alegaciones. «La actuación se publicó en el BOP y en el DOCV pero ni siquiera los vecinos afectados con casas o fincas en las inmediaciones han sido informados por el Ayuntamiento», lamenta.

La iniciativa ciudadana surgida en Elda, para evitar la instalación de macroplantas solares en enclaves naturales del término como la sierra Camara, los montes Bolón y Bateig y el paraje Las Cañadas, ha conseguido superar las 880 firmas de apoyo en cuatro días. Para los ecologistas los paneles solares deberían instalarse en las cubiertas de los edificios e infraestructuras públicas, en polígonos industriales o en zonas deprimidas de bajo valor ecológico donde el impacto ambiental y paisajístico es prácticamente nulo.