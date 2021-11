PP y Cs tachan de "despilfarro" los 80.000€ de la Cabalgata de los Reyes Magos de Petrer

La portavoz municipal del PP en Petrer, Pepa Villaplana, y el portavoz de Ciudadanos, Víctor Sales, han rechazado en la junta de gobierno celebrada en la mañana de este viernes que se destinen 240.000 euros a la Cabalgata de los Reyes Magos de 2022, tal y como quiere hacer el equipo de gobierno socialista. Para Villaplana se trata de un "coste excesivo y desmesurado en un momento en el que todavía no hemos salido de la crisis económica y sanitaria que ha traído el coronavirus". En su opinión la decisión de externalizar la Cabalgata es un "grave error" porque se trata de un acto simbólico y entrañable que siempre ha organizado el Ayuntamiento con la ayuda de las asociaciones de la localidad. Además, tras revisar el pliego de condiciones del contrato, los concejales del PP han encontrado numerosas deficiencias que van a poner en manos de sus servicios jurídicos. "Gastar 17.000 euros en el Paje Real y 56.000 euros en la Cabalgata más el IVA no toca en estos momentos", subraya Pepa Villaplana pidiendo que el gasto se rebaje, al menos, a 50.000 euros. También Víctor Sales considera que "se está despilfarrando el dinero de las arcas municipales sin tener en cuenta las necesidades de vecinos y empresarios del municipio, a quienes claramente se da la espalda". El edil ha lamentado que “para el gobierno del PSOE en Petrer no tenga ningún valor el dinero y pretendan gastar una cantidad desorbitada en tres Cabalgatas". Por eso ha anunciado que “desde el grupo Cs no vamos a permitir que en la situación económica en la que se encuentran muchas familias por la pandemia se siga malgastando fondos públicos". Sales ha confirmado el voto en contra del inicio de licitación para contratar la organización y desarrollo de la Cabalgata de Reyes y el Paje Real “por un importe de 240.000 euros, 80.0000 cada uno de los tres años de contrata, lo que supone 55.000€ más de lo que se ha venido gastando en una Cabalgata hasta la fecha. "Por supuesto que queremos Cabalgata de Reyes, los niños se merecen eso y más, pero no con un importe de más de 80.000€ más gastos extras”, insiste el portavoz de Cs para quien esta propuesta es “una barbaridad y una falta de respeto hacia el pueblo de Petrer porque, mientras tenemos el centro levantado por obras hundiendo los comercios locales, pretendemos gastar 80.000€ en una Cabalgata”.

Una Feria de Navidad de 35.000 euros

El edil ha criticado además que “ya hace dos semanas tuvimos que votar en contra de una Feria de Navidad de dos días con un importe de 35.000 euros, casi 25.000€ más de lo habitual”. Para Víctor Sales la propuesta “también es un gesto de deslealtad por parte del PSOE con Cs ya que, tras apoyar los presupuestos municipales, no se nos informa de este tipo de maniobras. Nos hemos tenido que enterar de esta aberración a última hora al ver el expediente urgente en la sede electrónica”. Por todo ello el portavoz de Cs ha pedido al equipo de gobierno de Irene Navarro que "deje de quemar el dinero de los vecinos de Petrer y empiece a gobernar para el beneficio del municipio y no para los intereses promocionales de la alcaldesa”.