Las Fallas de Elda abren expediente sancionador al distrito Huerta Nueva

Las Fallas de Elda han aprobado abrir un expediente sancionador a la comisión de la Falla Huerta Nueva. La decisión ha sido adoptada por mayoría en la asamblea general extraordinaria celebrada durante la noche del jueves en la sede de El Alminar. Este diario ya publicó en la primera semana de noviembre que la Gestora que dirige la Junta Central de Fallas había planteado iniciar un expediente sancionador contra Huerta Nueva, un distrito fallero hegemónico en la historia de la fiesta del fuego de Elda. El motivo es haberse negado a participar en los actos de las no fallas rebelándose contra la decisión de la Gestora de suspender la celebración por la pandemia del covid-19. El presidente de la Gestora, Fernando Álvarez, no ha querido entrar en detalles limitándose a señalar que «las medidas que se adopten serán las que vienen recogidas en los estatutos de la Junta Central de Fallas». Desde la comisión Huerta Nueva se sigue apostando por «la falla como elemento principal de la fiesta»; una exposición de motivos que guarda relación con su negativa a participar en los actos de las no fiestas al entender que «si no se plantan fallas no hay fiesta que valga porque sin fallas en las calles no tiene sentido». Desde esta comisión ya se denunció en septiembre que el aplazamiento de la celebración, por segundo año consecutivo debido a la pandemia, suponía una vulneración de los estatutos de la Junta Central. Entre otras razones porque se disponía del permiso de las autoridades para plantar los monumentos y quemarlos, tal y como se hizo en València. Ahora, la decisión de expedientar a este distrito fallero abre una nueva crisis en las fiestas del fuego de Elda.