Monóvar cumple con la Ley de Memoria Democrática

El director general de Calidad Democrática, Responsabilidad Social y Fomento del Autogobierno, el eldense Iñaki Pérez Rico, ha señalado a este diario que “ya está aclarado con el Ayuntamiento el tema de Fleta y Cossío”, en relación a la continuidad del nombre del pintor en una calle de la localidad y el del tenor aragonés en el edificio municipal multiusos Kursaal y considerados por el colectivo de Esquerra Unida Monòver como vestigios de la Guerra Civil y de la Dictadura. El alcalde de Monóvar, Alejandro García, ha manifestado que “este gobierno municipal y el anterior han sido muy escrupulosos en el cumplimiento de la Ley de Memoria Democrática, de que ahí que todas las iniciativas que hemos llevado a cabo desde abril de 2014 se han realizado cumpliendo con la normas que marca esta Ley”. García ha destacado que “que la Consellería ha estado informada puntualmente de todas las iniciativas llevadas a cabo, tanto de forma telefónica como documentalmente”. Además García apunto que”todas y cada una de las iniciativas han contado con los informes técnicos preceptivos y con la consulta a los vecinos afectados por las mismas”.

El alcalde monovero ha recordado que “un estudio realizado en su día por el Ayuntamiento determino la retirada de los vestigios franquistas que había en el término municipal, así como las calles que mantuvieran nombres que no cumplieran con la Ley de Memoria Democrática”. “En la actualidad, según García, quedan por retirar los nombres de las calles José Quiles Mollá, Matías Giménez y Demetrio Martínez Pujalte desde un año y medio, como asi lo acordó la Comisión Técnica de Coordinación de fecha 20 de julio de 2021. La pandemia que hemos sufrido no lo ha permitido y está previsto que el próximo año se produzca el cambio, una vez informemos a los vecinos para que puedan participar en la nueva nomenclatura”.

Cossío y Fleta

Los informes técnicos consideran que los nombres de la calle Pancho Cossío, como el del edificio Kursaal-Fleta, no contradicen el contenido de la Ley de Memoria Democrática. El informe sobre el pintor señala que “la relación que mantuvo con nuestra ciudad no fue en absoluto de corte político ni ideológico, si no meramente artística”. También señala que “la calle dedicada a Pancho Cossío fue la primera dedicada a los pintores que dejaron huella en Monóvar como Avenida de los Pintores (1965), Vázquez Díaz (1066), Rafael Zabaleta (1968), Luis Vidal (1977), Enrique Vidal Pina (2000), Juan Mallebrera (2000), Francisco Peiró (2002) e Higinio Mallebrera (2005). Por lo que respecta al tenor Miguel Fleta el informe señala que “la denominación del edificio municipal sito en la calle José Quiles Mollá obedece a cuestiones de tradición sobre el nombre original dado por el promotor del teatro original (1924) José Sempere, quien quiso añadir el apellido del mítico tenor Miguel Fleta a palabra Kursaal”.