Primera concentración en Elda contra las macrocentrales solares

Trescientas personas se ha concentrado al mediodía de este domingo en las faldas de la sierra Camara de Elda, donde en las próximas semanas comenzará la instalación de un central fotovoltaica sobre una superficie de 60 hectáreas, para mostrar su total rechazo a los dos proyectos de macroplantas solares que afectarán a los términos municipales de Elda, Monóvar, Pinoso y Salinas. La plataforma cívica y ecologista surgida en apenas una semana ha desplegado decenas de pancartas en la primera concentración en defensa de los montes y el paisaje del Medio Vinalopó.

Con esta convocatoria se ha querido trasladar a promotores y políticos el mensaje de que "no vamos a permitir esta catástrofe ambiental". Así lo indicó el portavoz de la plataforma y presidente del grupo naturalista Heliaca, Antonio Martínez, mostrándose muy crítico ante la falta de información a la ciudadanía por parte de la Administración local.

La iniciativa ciudadana surgida en Elda para evitar la instalación de macroplantas solares en enclaves naturales del término como la sierra Camara, los montes Bolón y Bateig y el paraje Las Cañadas ha conseguido, en seis días, superar las 1.000 firmas de apoyo. Para los participantes en el acto reivindicativo la energía solar es necesaria, pero los paneles deberían instalarse en las cubiertas de los edificios e infraestructuras públicas, en polígonos industriales o en zonas deprimidas de bajo valor ecológico donde el impacto ambiental y paisajístico es prácticamente nulo.

«Apoyamos totalmente las energías renovables pero hay otras ubicaciones posibles para proteger nuestro terreno agrícola y forestal. Entre otras razones porque pensamos que en el cambio del modelo energético no todo vale», han insistido en señalar los organizadores de la concentración. «Macrocentrales fotovoltaicas no es lo que queremos para nuestro territorio y más en un municipio como Elda con una superficie forestal tan importante y, a la vez tan reducida», destacaba Martínez considerando «injusto que nos enteremos de estos proyectos cuando ya no hay tiempo de alegar». De hecho, la planta solar que se instalará en las faldas de Camara ya se encuentra en fase de ocupación de terrenos tras haber expirado el plazo de alegaciones.