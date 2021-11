Siete años de cárcel por asaltar a una octogenaria de Petrer mientras dormía en su casa

Un joven de 18 años vecino de Petrer ha sido condenado por la Audiencia Provincial de Alicante a siete años y ocho meses de cárcel por asaltar el domicilio de una octogenaria, residente en su mismo barrio, a quien le clavó unas tijeras en el pecho y en el abdomen, además de propinarle puñetazos en la cara, con la intención de robarle. La sentencia, según publica EFE y a la que este diario ha tenido acceso, ratifica la resolución emitida en junio pasado por el Juzgado de lo Penal Número 3 de Alicante declarando, como hechos probados, que el acusado accedió al domicilio de la anciana el 20 de septiembre de 2020, después de trepar por el muro de la vivienda contigua. Una vez en el interior de la casa se encaminó hasta el dormitorio en el que se encontraba acostada su propietaria, de 84 años, a quien le exigió que le entregase dinero, colocándole unas tijeras en el cuello, bajo gritos y amenazas en las que aseguraba que la iba a matar.

Auxilio de Cruz Roja

En ese momento le dio puñetazos en el rostro e, incluso, le clavó las tijeras en varias ocasiones tanto en el pecho como en el abdomen, hasta que la mujer pudo accionar el botón de ayuda de Cruz Roja que tenía instalado junto a su cama para solicitar auxilio. Fue entonces cuando el agresor huyó del domicilio, después de haberse apoderado de 200 euros en metálico en billetes de distinto valor que se encontraban sobre una mesita de noche del dormitorio. Así, el Juzgado de lo Penal impuso al acusado una pena de cuatro años y tres meses de prisión como autor de un delito de robo con violencia en casa habitada. En esa determinación, la jueza aplicó la atenuante de reparación del daño, ya que el procesado había consignado judicialmente la suma de 4.980 euros con el objeto de hacer frente a posibles responsabilidades civiles. Pero, además, le condenaba a otros tres años y cinco meses de prisión por un delito de lesiones agravadas con uso de instrumento peligroso cometido con alevosía.

Alcohol y drogas

El acusado presentó un recurso de apelación contra dicha sentencia, en el que alegaba que, en su opinión, se había incurrido en una desproporcionalidad al acordar las penas previstas, sin poner ninguna objeción respecto a los hechos considerados probados. Eso sí, en su impugnación también se incidía en que el juzgado no había valorado de forma conveniente la atenuante de reparación del daño y que tampoco se había considerado la eximente de drogadicción, pese a que el acusado había actuado bajo los efectos del consumo de sustancias estupefacientes y alcohol. No obstante, el tribunal de la Sección Tercera de la Audiencia de Alicante rechaza ahora el recurso de apelación al estimar que en el proceso no quedó demostrado que "el posible consumo de sustancias estupefacientes o alcohol" tuviera incidencia en "las facultades intelectivas y volitivas del acusado". La sentencia llega a esa conclusión tras poner el acento en que el propio acusado ofreció un relato detallado de los hechos durante su declaración en el juicio, lo que resultaría difícilmente compatible con una supuesta alteración de su voluntad provocada por el consumo de drogas.

Vecino del barrio

Tan pronto como tuvo conocimiento de los hechos la Policía Nacional de Elda-Petrer se hizo cargo de las pesquisas para capturar al agresor. Tal y como este diario publicó en septiembre de 2020, la octogenaria comentó que el asaltante entró con la cara tapada pero aún así le resultó conocido y pensaba que podía ser vecino del mismo barrio.La víctima facilitó datos de las vestimenta del asaltante y sus características física. La Policía aceleró sus pesquisas y activó el protocolo de actuación ante delitos violentos. La Policía Judicial de la Comisaría de Elda-Petrer elaboró un perfil del sospechoso que dio sus frutos con rapidez y pudo identificarlo. Horas después del asalto la Policía Nacional detuvo al presunto asaltante y procedió a realizar un registro en su domicilio, donde encontró las tijeras usadas en el robo, ropas con restos de sangre y el dinero sustraído.

Pena acorde a la gravedad

El tribunal concluye también que las penas impuestas no son desproporcionadas dada la gravedad de los hechos enjuiciados, puesto que "el acusado penetró en una vivienda ajena", el domicilio de una persona de avanzada edad, "aprovechando que esta dormía, para colocarle posteriormente un instrumento peligroso en el cuello y agredirla gratuitamente cuando la víctima no tenía oportunidad de defenderse". La sentencia rechaza el recurso de apelación y confirma la resolución de primera instancia en su integridad.