Primera condena en la provincia por violencia machista en la que una prueba digital es determinante

Pero no se trata de una resolución judicial más contra una agresión machista. Con ella se sienta un precedente ya que nunca antes se había utilizado en los juzgados de la provincia una prueba digital, mediante el volcado de toda la información que contenía el teléfono móvil de la víctima, para ser considerada como prueba de peso en un juicio. En este caso la abogada de la acusación particular, Sofía Bravo, propuso la comparecencia del perito informático Salvador Samper, presidente y fundador del Observatorio Español de Delitos Informáticos con sede en Elche, quien se ratificó tanto en el informe emitido como en el CD aportado tras realizar una exhaustivo inspección del móvil de la víctima.

Un volcado en el que encontró, entre otras evidencias, diez fotografías, seis registros de llamadas con número oculto y una conversación de Whatsapp. La cadena de custodia consta acreditada y garantizada en el CD aportado y, según declaró el experto bajo juramento durante la vista, «ningún documento de un móvil puede tener valor probatorio si no va acompañado del correspondiente certificado oficial, como el aportado por la acusación particular junto al informe pericial informático, debiendo prevalecer las palabras del experto en la materia al mero dato objetivo de aparecer en un terminal sobre unas conversaciones entre el acusado y la víctima». Así lo recoge la sentencia a la que este diario ha tenido acceso. De este modo quedó cuestionado el CD aportado por la defensa, también admitido como prueba, que reproducía «pantallazos» de WhatsApp del móvil del acusado supuestamente enviados por la víctima.

Se pretendía desmontar la el relato de la acusación negando la agresión a la pareja. Sin embargo el experto mostró serias dudas en el juicio sobre la autenticidad de esos mensajes, que, por ende, no desvirtuaban la fuerza probatoria del testimonio de la víctima. Un testimonio reforzado por las pruebas documentales del informe médico, por las fotografías extraídas del teléfono, la geoposición del mismo y el detallado informe pericial presentado. Precisamente Salvador Samper certificó en la sala que las imágenes obtenidas del móvil de la víctima se tomaron horas después de producirse la agresión. Fotos que concuerdan perfectamente con la descripción del informe médico de urgencias y con el relato mantenido en todo momento por la agredida. Una carga probatoria que ha sido tenida en cuenta por el magistrado del Juzgado de lo Penal Número 2, y posteriormente por la Audiencia tras el recurso presentado por el acusado.

En este caso toda la investigación pericial se ha llevado a cabo de forma gratuita por el punto ATV (Atención Temprana a la Víctima de Violencia de Género Digital) que el Observatorio Español de Delitos Informáticos (OEDI) lleva ofreciendo en Villena desde el pasado mayo. En los cuatro primeros meses de funcionamiento de este servicio se atendieron en el municipio 14 episodios de violencia digital en diferentes modelos. Entre ellos casos de acoso, amenazas proferidas a través de redes sociales, WhatsApp y correo electrónico, sextorsión, suplantación de identidad en redes sociales y aplicaciones espía. Hasta septiembre se realizaron diez informes, 37 extracciones de información de dispositivos móviles de las víctimas, 28 atenciones presenciales y telefónicas asistiendo, además, a dos juicios. El último resuelto con una sentencia condenatoria pionera por violencia de género digital.

Reconocimiento para el Consistorio villenense

La apertura en Villena del punto de Atención Temprana a la Víctima de Violencia de Género Digital obtuvo uno de los premios del Congreso Internacional sobre Violencia de Género Digital celebrado en septiembre en Elche. Por esta iniciativa se otorgó el galardón «OEDI Social Awards» a la concejalía de Igualdad que dirige Alba Laserna y a la Policía Local por su estrecha colaboración con el servicio. Un premio que fue recogido por la concejala, por la agente de Igualdad, Mari Cruz Pla, y por el inspector de la Policía Local, Ricardo García.

Un centenar de extracciones de móviles en un año

Diez municipios piden el servicio gratuito ATV que ya funciona en Villena, La Vila, Bigastro, Aspe y Elche

El servicio gratuito que ofrece el Observatorio Español de Delitos Informáticos, a través de los convenios suscritos con los ayuntamientos interesados, supone una mejora en la atención inmediata a las víctimas de violencia de género preservando y certificando las evidencias digitales, emitiendo informes y ratificando en sede judicial la existencia de mensajes, fotos y audios que no han sido alterados de forma interesada ni por el supuesto agresor ni por la supuesta víctima. Además de la extracción de evidencias, se proporciona a las víctimas medidas de autoprotección y seguridad en la red porque la solución no es bloquear por completo la comunicación digital. «Esta medida complica la existencia de la víctima y no acaba con el problema», puntualiza Salvador Samper . El equipo de analistas y forenses informáticos de OEDI lleva un año ofreciendo un servicio que de momento se ha implantado en Villena, Bigastro, La Vila Joiosa, Elche y recientemente en Aspe. Pero para el próximo año ya hay peticiones de diez nuevos municipios de la provincia. Incluso se han recibido solicitudes de otras Comunidades y de mujeres que quieren asesoramiento privado. Sin embargo OEDI solo atiende los casos derivados de los puntos ATV. De momento han realizado más de cien extracciones de teléfonos -algunas profundas y muy particulares- y se han localizado dispositivos espía en móviles y coches.