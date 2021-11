El Consell deja fuera de sus Presupuestos el parking del Hospital de Elda y la Casa de la Juventud

Los Presupuestos de la Generalitat Valenciana para el próximo año “vuelven a castigar a Elda ya que pese a que arrastramos años de promesas de millones de euros de inversión para la ciudad, en la actualidad no existe ni una sola partida nominativa para ningún centro educativo, ni para el parking del hospital, ni para la remodelación de la Casa de la Juventud”, ha explicado el portavoz popular Fran Muñoz. El Grupo Municipal presentó ayer las enmiendas a las cuentas del Consell exigiendo dotación presupuestaria “con nombre y apellidos” para los citados proyectos. Muñoz mostró su indignación por la falta de recursos para la ciudad recordando que el Plan Edificant arrancó con la promesa de una inversión en Elda de 23 millones de euros. “El pasado año ya recortaron la dotación a 15 millones y para el 2022 no existe dotación alguna, al contrario que en otras poblaciones en los que sí figuran de forma nominativa tanto los nombres de los centros escolares como sus ciudades”. El portavoz popular ha insistido que en la actualidad la inversión en los centros educativos de Elda ronda el millón de euros de los 23 prometidos. Por otro lado, Fran Muñoz criticó al gobierno del Botánico por dejar una vez mas a Elda sin una dotación tan necesaria y reclamada no solo por Elda, sino por los usuarios de los 14 municipios asignados al Hospital General Universitario Virgen de la Salud. El portavoz recordó la promesa realizada por la gerente Vicenta Tortosa el pasado mes de septiembre en la que anunció la construcción del parking con una dotación de 20 millones de euros y la inminente licitación del proyecto, “sin embargo el próximo año nos vuelven a dejar colgados, no figura ni un solo euro para este proyecto, uno de los mas prioritarios del Vinalopó”.