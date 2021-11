Bimbi, una pulsera que avisa a la Policía en casos de violencia

La original idea ha sido distinguida por el jurado de la sexta edición del certamen Petreremprende, una lanzadera de proyectos empresariales impulsada por el Ayuntamiento de Petrer. La pulsera antiviolencia ha obtenido el premio especial Igualdad, dotado con mil euros, por fomentar la diversidad y la igualdad de género, convirtiéndose en una útil herramienta para combatir las agresiones machistas y el acoso escolar.

El sistema es sencillo y consta únicamente de una serie de dispositivos electrónicos y digitales. El resultado final es un microchip que se incorpora a la pulsera aunque también podría colocarse en cualquier objeto personal y cotidiano que el usuario lleve habitualmente: un llavero, unas gafas, una cadena o un reloj. Una vez activado el dispositivo toda la información sobre la trayectoria que sigue la persona en riesgo se envía y también queda registrada.

«La idea me surgió hace año y medio y pensé en desarrollarla porque quería hacer algo por mí misma al margen de los estudios. Al principio pensé solo en mujeres pero la idea es útil para todo tipo de víctimas», ha explicado la joven emprendedora de Elche que, en estos momentos, cursa tercero de Electrónica Industrial y Automática en la Universidad Politécnica de València. Todavía no ha desarrollado ningún prototipo pero ya ha diseñado una web en la que el comprador puede personalizar la pulsera, consiguiendo de este modo que su producto sea único e irreconocible. «Así se evita que el agresor reconozca que es una pulsera de seguridad, lo que hace que la persona que la lleve se sienta más cómoda y sin miedo», añade la inventora. En el proyecto premiado por Petreremprende también figura el precio de la pulsera. Entre 30 y 35 euros. Pero para conseguirlo Laura Sempere cuenta con realizar una producción a escala para abaratar los costes. «También me gustaría implicar a las Administraciones Públicas para que subvencionen la adquisición de Bimbi a todas aquellas personas que no dispongan de recursos económicos para poder adquirirla», puntualiza.

Uno de los principales problemas para garantizar el funcionamiento adecuado del dispositivo es una buena cobertura de la señal. También en este aspecto ha pensado la creadora. «Hay mecanismos para evitar las zonas de baja cobertura. Por ejemplo -precisa- dirigiendo la señal por vía satélite en lugar de por internet».

La idea de presentarse a la convocatoria de la concejalía de Desarrollo Económico partió de un amigo que ya conocía los premios Petreremprende. «Él me animó y le estoy muy agradecida porque este galardón me refuerza en mi objetivo de fabricar esta pulsera de seguridad», ha señalado por último la galardonada animando a todos los jóvenes que tengan ideas innovadora a participar en el certamen. Un «Gran Concurso» ha sido el lema de la gala de entrega de los premios, que este año ha tenido la mayor dotación económica de su historia con 15.000 euros.

Macroalgas, calzado sostenible y alergia a la fructosa

Antonio Fenoll Candela, Álvaro Valdés Penalva y Marta Fernández, impulsores del proyecto Freeshakes para el desarrollo de productos para personas intolerantes a la fructosa, se han llevado el primer premio Petreremprende 2021. En el podio de ganadores de esta sexta edición el segundo galardón ha sido para Guillermo del Barco Aldaz, Yago Sierras Peral, Silvia Antón Sempere y Alejandro Simón Marhuenda, creadores de Mediterranean Algae, un proyecto para la producción y comercialización de macroalgas del Mediterráneo en tierra. El tercer premio se lo ha llevado LAÜD Recycled, de María Oneida Román, por su apuesta por un calzado sostenible basado en un diseño de estilo sneaker, moderno y versátil.