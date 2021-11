Dos años y medio de cárcel a un conductor ebrio y drogado que mató a un ciclista en Villena

Un conductor ebrio y drogado que atropelló mortalmente a un ciclista en Villena e hirió a su hijo de 8 años, que circulaba en otra bicicleta, no ingresará en prisión al ser condenado ayer a dos años y medio de cárcel por homicidio imprudente y omisión del deber de socorro y acordar el juez la suspensión de la condena, siempre que no cometa otro delito en cuatro años. El acusado se declaró culpable en el juzgado de lo Penal número 4 de Alicante tras un acuerdo de conformidad entre su abogado defensor, José Luis Sánchez Calvo, y la Fiscalía y la abogada de la acusación particular, Cristina Costa. Además de la pena de cárcel le castigan con tres años sin carné de conducir y la pérdida del permiso.