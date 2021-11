Los vecinos de Petrer tendrán que pagar el próximo año un 5,5% más en el recibo del agua

La tarifa del agua en Petrer se incrementará el próximo año en un 5,5%, concretamente lo que marque el IPC más 1,5 puntos adicionales. La subida en este suministro básico no obedece a una decisión del equipo de gobierno actual sino a un acuerdo firmado hace 12 años, por el entonces gobierno del Partido Popular en Petrer, con la empresa concesionaria Aguas Municipalizadas de Alicante. Un acuerdo por el que el Ayuntamiento ingresó en sus arcas 2,5 millones de euros a cambio de subir los recibos a viviendas, comercios y empresas por encima del IPC durante 35 años. Desde que el exalcalde popular Pascual Díaz firmó el contrato, que el Ayuntamiento no podrá rescindir hasta que pasen 23 años, a los vecinos de Petrer se les ha incrementado el recibo un 36%, según se informa desde el actual gobierno socialista de Irene Navarro.

La subida de la tarifa del agua se aprobó en el último pleno y el voto del actual equipo de gobierno fue positivo «por sentido de la responsabilidad», ha explicado el concejal de Hacienda, Ramón Poveda, tras advertir que «de no aprobar esta subida que está firmada por contrato, y que vincula al Ayuntamiento sí o sí durante 35 años, nos enfrentaríamos a un problema ante los tribunales porque la empresa del agua quiere recuperar los 2,5 millones de euros que aportó en su momento». Esta circunstancia ha llevado a Poveda a calificar de «nefasto» el acuerdo del PP «lo que le permitió entonces cuadrar las cuentas a cambio de encarecer el recibo del agua durante 35 años». Por eso el concejal de Hacienda ha pedido a los populares «que no den lecciones de economía después de su errática gestión durante los ocho años de gobierno». Unas palabras con las que viene a responder a las recientes críticas del PP al gobierno del PSOE, por gastar 80.000 euros en la Cabalgata de los Reyes Magos, adjudicándola a una empresa que no es de Petrer y que es la única que se ha presentado al concurso.