La segunda mesa de trabajo del Plan Estratégico Elda 2030, relacionada con el Patrón 5 (Elda con gobernanza transparente y resiliente), abordó el pasado viernes las bases para seguir avanzando en la transformación de Elda y poner en marcha una plataforma «Smart City» que mejore la gestión global de la ciudad a partir del tratamiento del dato y de la información.

La mesa fue moderada por Juan Ignacio Torregrosa, director general de Avance para la Sociedad Digital de la Generalita Valenciana, y contó como ponentes con Pedro J. Ramiro (técnico Smart City del Ayutamiento de Alcoy), Verónica Ramírez del Valle (directora I+D del Smart City Cluster de Málaga), Manuel de Juan (ex director de Suma), Inma Bordera (Think Thank Smart City) y Aniceto Pérez (director del Área de Gerencia del Ayuntamiento de Elda).

Pedro J. Ramiro afirmaba que la clave es gestionar mejor la ciudad, aprovechar los recursos y hacer la vida más fácil a los ciudadanos. Y para ello hay un pilar fundamental que es el dato. «Gestionar los datos y tener indicadores es clave para innovar y poner en marcha proyectos que en Alcoy ya son realidad. Las ciudades que apostamos por gestionar los datos alcanzamos objetivos como la creación de empleo, impulsar el emprendimiento, mejorar la movilidad, potenciar el turismo, optimizar consumos municipales...».

El técnico del Ayuntamiento de Alcoy destacaba que «podemos escuchar a los ciudadanos e implicarlos para que participen activamente y también tener indicadores de aquellas acciones que llevamos a cabo, sabiendo de esta manera si estamos en el camino correcto».

La responsable del Smart City Clúster de Málaga comentaba que «somos una entidad que aglutina a 200 empresas que abordan todas las cuestiones de la ciudad, no sólo tecnología. La industria, la Universidad y los agentes del conocimiento son los que pueden dar respuesta a las dudas que surgen en este proceso. Málaga creó un ecosistema local que propició la construcción de iniciativas piloto que dieron lugar a proyectos de más calado. Nos situamos en una posición de ventaja, entendiendo que la clave de las «Smart Cities» es cambiar la forma de pensar, las ciudades deben pensar en innovar y dejar que las empresas hagan pruebas y testeen».

Ramírez indicaba también que «hay que empoderar a la ciudadanía para que se implique en la puesta en marcha de proyectos. No hay que olvidar que todo esto de lo que estamos hablando tiene lugar en un espacio urbano como son las ciudades, que son una especie de tablero de ajedrez».

Inma Bordera explicaba que «desde Think Thank Smart Cities vamos impulsando proyectos a nivel de la Comunidad Valenciana para que las Administraciones Públicas puedan interactuar de la misma manera que lo hacen las empresas privadas. Las ciudades inteligentes deben tener como objetivo una gestión más eficaz de todos los recursos, tanto los humanos como los materiales. Todo ello teniendo en cuenta que cada ciudad tiene su propia identidad y necesidades, no puedes aplicar la misma guía a todas las ciudades. Los municipios están haciendo un trabajo intenso y creo que tanto la Comunidad Valenciana como España somos referentes en este proceso de transformación de sus ciudades».

Aniceto Pérez, por su parte, explicaba que «la estrategia de Smart City debe surgir a raíz del plan de acción local. Somos una de las tres ciudades piloto de la provincia para poner en marcha de dicho plan de acción local, aunque llevamos un tiempo con el desarrollo del Plan Estratégico. En la fase inicial descubrimos que, o no teníamos datos, o los teníamos y no lo sabíamos, o no los estábamos utilizando. A partir del diagnóstico empezamos un trabajo de prospección creando la figura de una persona experta en la gestión de fondos y recursos europeos. Y ahí te das cuenta que si no estás habituado a trabajar en ese entorno, haces aguas por todos los lados. Algo habremos hecho bien cuando nos han dado una subvención con fondos europeos para nuestro plan de acción local».

El director del área de Gerencia del Ayuntamiento de Elda coincidía con otros ponentes en que «ser Smart City no es sólo tecnología, pero es imprescindible contar con las herramientas para conocer los datos que realmente necesitamos, elaborar la información y tomar decisiones que sean lo más adecuadas posibles».

Manuel de Juan afirmaba mostrarse muy contento por el camino que ha emprendido Elda, «que además es mi pueblo». «Este Plan está dirigido a todos los ciudadanos, pero es el Ayuntamiento el que debe pilotarlo. No obstante, hay un largo camino por recorrer para la transformación digital. Es un reto difícil porque para llevar este proyecto adelante hay que trabajar, son muchas horas de dedicación. Y hay una dificultad añadida: el tamaño de los Ayuntamientos, que tienen que gestionar muchas cosas, y que no es el adecuado».

De Juan aseguraba que si no se cambia la cultura y la manera de hacer las cosas, podemos encontrarnos con mucha digitalización pero seguir haciendo todo igual y convertir los procesos en una burocracia digital. «En Elda percibo que a nivel de comunicación se están lanzando los mensajes, pero es importante establecer mecanismos multicanal más potentes, como la atención telefónica o la creación de un chat, pero evidentemente todo eso requiere recursos», concluía.

Mucho más que tecnología

Durante la segunda mesa de trabajo del Plan Estratégico Elda 2030, celebrada en esta ocasión en el Centro Cívico de la ciudad, quedó muy claro que para conseguir una «Smart City» no solo es necesario contar con las últimas tecnologías.

Verónica Ramírez, responsable del «Smart City Clúster» de Málaga explicaba en su intervención que «debemos aterrizar y pensar que las ciudades son personas y que lo que debemos resolver son problemas. Cada ciudad debe identificar el tipo de ciudad que quiere ser: turística, de ocio, comercial... En el caso de Elda me encanta ver la imagen del zapato de tacón porque ésa es vuestra identidad».