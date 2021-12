El IES La Torreta de Elda incorpora un robot en las prácticas del alumnado

El IES La Torreta de Elda cuenta desde hoy con un nuevo robot para el Ciclo Formativo de Robótica. El alcalde de Elda, Rubén Alfaro, acompañado del director general de Formación Profesional, Manuel Gomicia, y los concejales de Educación y de Fomento Económico, Fernando Gómez y Silvia Ibáñez, ha visitado hoy las instalaciones del centro educativo para comprobar el funcionamiento del robot. "Durante un tiempo hemos reivindicado la incorporación de un Grado de Robótica en nuestra ciudad y gracias al esfuerzo y la insistencia, tanto del Ayuntamiento de Elda como de la Dirección General de FP, lo hemos conseguido”, ha señalado Alfaro señalando que “éramos concientes de que esta formación debía estar en nuestra ciudad, y en concreto en el IES La Torreta porque va a complementar mucho la formación relacionada con el calzado. Para nosotros es fundamental adecuar a la industria 4.0 y a elevar la formación de los trabajadores y trabajadoras en un marco de competividad hacia el futuro”.

El alcalde de Elda ha querido “agradecer en nombre de la ciudad al director general de FP por la apuesta por instalar en uno de nuestros centros este ciclo formativo de Robótica y demostrar que se va avanzando en esa formación. Seguimos trabajando para ser referentes de la FP, ahora mismo tenemos 2.200 alumnos y alumnas y 44 ciclos formativos. Es una apuesta potente del gobierno local y un aliado principal es la Conselleria de Educación”. Por su parte, Manuel Gomicia ha afirmado que “estamos aquí porque Elda tiene un proyecto de futuro relacionado con la Formación Profesional. Estamos ayudando al máximo para que la ciudad crezca, sea moderna y competitiva. El proyecto que me explicaron va relacionado con la modernización del tejido industrial y este centro es ideal para estos proyectos innovadores”.

Gomicia ha asegurado que “el actual equipo director del centro está implicado y esto no para aquí, es un inicio de un proyecto final. Vamos a intentar que este centro sea uno de los avanzados en tecnología aplicada a las competiciones profesionales. La oferta de FP no va a parar y vamos a seguir trabajando para que Elda tenga la mejor oferta. Recuerdo que este alcalde, que se lo curra mucho, me convenció porque me dijo que quería convertir Elda en la ciudad de la Formación Profesional, casi lo tiene y lo vamos a conseguir”. Por último el director del IES La Torreta, Daniel López, ha afirmado que “somos un equipo directivo que ha empezado recientemente y uno de los pilares era dar un impulso a la oferta de FP porque en una ciudad industrial como Elda debíamos hacerlo. No se trata sólo de ganar alumnado en este tipo de estudios, sino que haya una conexión con las empresas y que podamos proveer las competencias laborales que van a necesitar”.