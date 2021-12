Elda y Petrer habilitan dos nuevos vacunódromos para la tercera dosis contra el covid-19

El centro polivalente Las 300 de Elda acogerá del 9 al 17 de diciembre la campaña de vacunación masiva contra el covid-19 y la gripe para personas mayores de 60 años. El Ayuntamiento de Elda cederá las instalaciones municipales a la Conselleria de Sanidad para que lleve a cabo una campaña que tiene como objetivo inocular contra ambos virus a una parte de la población cuya salud puede sufrir serias consecuencias. El alcalde de Elda, Rubén Alfaro, ha explicado que “desde el Ayuntamiento de Elda venimos colaborando plenamente con la Conselleria de Sanidad para llevar a cabo los procesos de vacunación, tal y como hemos hecho en años anteriores con la campaña de la gripe y, por supuesto, este mismo año con la vacunación contra el covid-19 en el Pabellón Azul”.

El regidor eldense ha recordado que “la gripe es una enfermedad que también puede llegar a ser muy grave y, como la Conselleria de Sanidad, este año coindice en el tiempo con la pandemia por covid-19 que seguimos padeciendo. Por eso es muy importante vacunarse para reducir las complicaciones causadas por ambas enfermedades”. Alfaro también hace un llamamiento para que “todas aquellas personas que aún no se han vacunado contra el covid-19, se acerquen al Centro Social Las 300 y se vacunen aprovechando que podrán hacerlo durante la próxima semana. Está demostrado que las vacunas salvan vidas y nos encontramos en un momento en el que es fundamental que el porcentaje de eldenses vacunados sea lo más alto posible”.

También el Ayuntamiento de Petrer ha habilitado el local municipal de la sede de la asociación de vecinos de Las Chimeneas como nuevo centro de vacunación masiva para más de 3.100 personas mayores de 60 años a los que se va a comenzar a citar para suministrarles la tercera dosis, entre el 9 y el 20 de diciembre. El edil de Sanidad, Pablo Lizán, ha indicado que “las personas mayores que todavía no se han vacunado recibirán un mensaje en sus teléfonos móviles para darles cita”, aunque matiza que si el mensaje no llega o no se manejan bien con el telefónico móvil pueden gestionarla directamente en su centro de salud. También puede pasar que no le den cita si no han pasado 6 meses desde la segunda dosis. En este caso el edil ha indicado que “pedimos prudencia para no colapsar los centros de salud ya que estas personas serán citadas más adelante”. El objetivo es que el colectivo de mayores de 60 años llegue a Navidad con la tercera dosis administrada para lo que el nuevo vacunódromo funcionará en horario ininterrumpido entre las 8 de la mañana y las ocho de la tarde. Lizán ha indicado que la entrada será por la biblioteca Enrique Amat (junto al Centro de Salud Petrer 2) y la salida por la puerta de la asociación, evitando así que las personas se crucen y creando un itinerario donde se puedan guardar la distancia de seguridad a cubierto, dentro del recinto. El edil también ha indicado que el aparcamiento que hay detrás del centro de salud se va a regular prohibiendo los estacionamientos prolongados para que cumpla las funciones de parking de corta estancia con rotación para las personas que acudan a la vacunación. Lizán ha indicado que aunque el “vacunódromo” está en las inmediaciones del Centro de Salud 2, el llamamiento y la campaña de vacunación masiva es para los usuarios de los dos centros, para todas las personas mayores de 60 años de Petrer.