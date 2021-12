La San Silvestre de Elda celebra un 40 aniversario muy festivo

El Ayuntamiento de Elda, a través de la concejalía de Deportes, ha abierto el plazo de inscripción para la San Silvestre Eldense, que este año cumplirá su edición número 40. El concejal de Deportes, Fernando Gómez, acompañado del impulsor de la primera edición de la prueba, Ramón González, además de los primeros ganadores, Felipe Miralles y María Teresa Bona, ha explicado que “el año pasado no pudimos celebrar este 40 cumpleaños y, como se pueden imaginar, en esta ocasión la imagen de la prueba se ha centrado en lo que sucedió y, por supuesto, en el regreso de la prueba”.

El edil de Deportes ha indicado que “debemos presumir de nuestra última prueba deportiva del año, un evento deportivo, pero principalmente festivo y familiar, del que podemos sentirnos muy orgullosos. Por eso, vuelvo a recalcar que es la más antigua de la provincia y la segunda más antigua de la Comunidad Valenciana. La San Silvestre Eldense está más que consolidada con este 40 cumpleaños y vamos a intentar celebrarlo por todo lo alto pero con la máxima seguridad posible”. Gómez ha recordado que “desde que accedimos al gobierno local se ha ido mejorando año a año todos los registros y hemos convertido la San Silvestre Eldense en una de las más participativas, dando un ambiente todavía más festivo, con más colorido, más sonido e iluminación. Pero repito que no buscamos ningún récord, y este año menos todavía, el objetivo de la organización de que se celebre, que los ciudadanos la disfruten, y que seamos un ejemplo de buen hacer y solidaridad entre vecinos”.

Certificado Covid

Para ello, además del Plan de Seguridad que se realiza en los últimos años, en esta ocasión se incorpora un Plan de Contingencia frente al covid-19 que incluye refuerzo de limpieza, hidrogel, mascarillas y obligatoriedad de presentar Certificado Covid, entre otras cuestiones. El uso de mascarilla será obligatorio en todo momento, salvo en el momento en que comience la carrera y hasta el momento en que se llegue a la meta, aunque desde la organización se recomienda que se utilice durante todo el recorrido.

Otra de las novedades será la incorporación de dorsal-chip para el control de llegada, “lo que nos va a posibilitar tener más libertad tras cruzar la meta y más accesos a la Plaza Castelar y vías de escape una vez los corredores acaben la prueba. Además de los premios en metálico habituales en las diferentes categorías, este año incorporamos premio acumulable para el que supere el crono récord de la prueba. Tanto en chicos como en chicas se partirá con un premio en metálico de 150 euros, y si no se batiera el récord, quedarían acumulados para la próxima edición”, ha indicado el concejal de Deportes. La inscripción sigue siendo gratuita y otra de las novedades es que sólo se realizará de forma online, fórmula que ha ganado aceptación año tras año y que está más que consolidada. Será a través de una renovada web: www.deportes.elda.es, donde está disponible toda la información necesaria. Entre todos los llegados a meta, que no inscritos, se sorteará un viaje para dos personas al Caribe gracias a Arenna Travel.

Recogida de dorsales

La recogida de dorsales tendrá lugar en el Mercado Central, comenzará el 20 de diciembre y concluirá el mismo día de la carrera. Se realizará de forma escalonada según el día en el que se realice la inscripción. “Nuestra San Silvestre -ha indicado Gómez- se ha convertido en un evento de una enorme magnitud, como pueden corroborar quienes me acompañan hoy, y para el Ayuntamiento de Elda no es fácil su organización. Por supuesto, no sería posible sin la colaboración de todas las asociaciones y colectivos que la hacen posible, como el Consejo de Deporte Escolar, FAVE, AMFI, Policía Local, Protección Civil, Cruz Roja, asociaciones de comerciantes del Mercado Central y Pablo Iglesias y Adyacentes, el gimnasio Enforma, un gran número de clubes deportivos, y el apoyo de muchas empresas y comercios que aportan premios y regalos sobre todo para los más populares, agradeciendo de forma especial a los principales patrocinadores: SEAT Hugo Motor, Cableworld y Arenna Travel que antes he nombrado”.

En relación al apartado de disfraces, Fernando Gómez ha afirmado que “este año lo pueden tener más complicado, pero son la esencia de la diversión y nos ofrecen mucho colorido. Tendrán premios destacados los tres mejores: un viaje a Granada para todo el grupo que sea considerado el mejor disfraz, una cena para todo el grupo que logré el segundo lugar y paquetes de Navidad para los componentes del tercer grupo”.

Entre todos aquellos que se queden a la entrega de trofeos, y que en esta ocasión deberán haber cruzado la línea de meta, se sortearán regalos como una bicicleta de BMX para utilizar en nuestro PumpTrack, un patín eléctrico SEAT, una televisión de 55 pulgadas, un Ipad, y una cámara de vídeo y un chandal de un equipo de fútbol de Primera División, entre otros regalos.

Recorrido

Los 3.800 metros de recorrido serán los mismos y del circuito discurrirá por las siguientes calles: salida en el cruce de las calles Joaquín Coronel con Juan Carlos I, de ahí los corredores tomarán dirección a Gran Avenida, dirección Petrer hasta calle La Paz, para bajar por Pablo Iglesias donde estará instalada la meta volante a la altura de la calle Cura Abad. La carrera continúa por Reina Victoria, Hernán Cortés, Avenida de Chapí, Antonio Maura, Calle Nueva, Ortega y Gasset, Dahellos, Hilarión Eslava, Cura Navarro, Padre Manjón, Antonino Vera, José María Pemán, Poeta Zorrilla y Juan Carlos I, hasta llegar a la meta ubicada en la puerta del Mercado Central.

La Plaza Castelar será el centro neurálgico, con salida, meta y escenario de entrega de trofeos, lugar donde comenzará la fiesta con música en directo a las 16.00 horas con el grupo Superhits. Este año se repartirán 5.000 gorras de running conmemorativas del 40 Aniversario a los primeros 5.000 corredores que lleguen a la Plaza Castelar.

Los corredores volverán a disponer de servicio guardarropa en el gimnasio Enforma, y contarán con aparcamiento gratuito en los parkings del Mercado Central, Gran Avenida, y Plaza FICIA, gracias a AMFI. Como en las últimas ediciones, habrá diferentes zonas de ambientación, música en la Plaza Castelar, una batucada en la meta volante situada en Pablo Iglesias y música en Plaza de la Ficia.

Premios

Fernando Gómez ha recomendado que no se deje la inscripción para el último día “y pedimos a aquellos que corran la San Silvestre que acudan con mucha antelación a la línea de salida, siguiendo todas las indicaciones y precauciones que marque la organización”. En cuanto a los premios, los tres primeros clasificados de las diferentes categorías recibirán trofeo y regalos: en categoría absoluta, tanto masculina como femenina, el primero y primera obtendrán, además, un premio en metálico de 300 euros, el segundo de 150 y el tercero de 100. El primer hombre y la primera mujer en cruzar la meta volante serán recompensados con 100 euros y regalos.