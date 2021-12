La tercera mesa de trabajo del Plan Estratégico Elda 2030, relacionada con el Patrón 3 (Elda humana, inclusiva y diversa), abordó ayer las necesidades y prioridades que debe abordar la ciudad para mejorar el futuro social y la vida de las personas.

La mesa, celebrada ayer en el Centro Cívico y Juvenil de Elda y moderada por Marián Sánchez, directora del Instituto Municipal de Servicios Sociales de Elda (IMSSE), contó como ponentes con Clarisa Ramos (profesora de la Universidad de Alicante y directora de la Cátedra de Cultura Gitana por la Universidad de Alicante), el eldense Francisco Francés (Doctor en Sociología y Premio Extraordinario de Doctorado por la Universidad de Alicante, profesor titular en el Departamento de Sociología II de la UA e investigador dentro del Instituto Interuniversitario de Desarrollo Social y Paz ), Héctor Rojo (profesor de la Escuela Universitaria de Relaciones Laborales de Elda), Fernando Romero (Director del área de formación de APSA), Ángela Cid Tomás (psicóloga del Instituto Municipal de Servicios Sociales y coordinadora técnica de la Mesa Instituciones Sociales en Acción) y Laura Cárdenas (consultora de Comunicación y Visibilidad del Área de Gobernanza de Eurosocial).

Al encuentro asistieron el alcalde de Elda, Rubén Alfaro y el concejal de Servicios Públicos Sostenibles, José Antonio Amat, además del resto de miembros del gobierno local y representantes de la Corporación Municipal, así como integrantes de diferentes colectivos sociales de la ciudad.

Clarisa Ramos inició el turno de intervenciones afirmando que «hay que innovar en materia social, pero no con improvisación, sino como trabajo de evaluación y de participación social. Y cuando hablamos de participación me refiero a las personas que participan de forma activa, ejerciendo sus derechos pero también sus deberes, comprometiéndose con los cambios dentro del ámbito en el que vivimos. Para que haya innovación social debe haber un compromiso político, y me consta que en el Ayuntamiento de Elda lo hay, y también un compromiso social».

Ramos destacaba la importancia de las personas mayores: «Son esenciales para la vida de las ciudades. En la crisis de 2008 quienes sacaron a muchas familias adelante fueron las personas mayores. Hay que contemplar las necesidades de los mayores, que está demostrado que lo que desean en vivir el resto de sus vidas en casa, pero dedicamos buena parte de los recursos a residencias geriátricas. Además, otra cuestión que hay que tener en cuenta son los diferentes tipos de diversidad que existen: de género, de raza, de generaciones… Cuando hacemos políticas sociales tenemos que ver qué quiere o necesita cada persona. Vamos a fabricar a través de este patrón los zapatos que necesita la sociedad para seguir avanzando».

Por su parte, Francisco Francés afirmaba que «a la hora de plantear una estrategia social en una ciudad hay que aunar distintos saberes. Hay un conocimiento técnico, pero cuando tenemos que hablar de qué futuro queremos para Elda debemos hablar con la gente que vive en Elda, la que ocupa los espacios, no los que venimos de fuera. La ventaja de poner en marcha un plan estratégico es que permite aunar saberes para crear estrategias».

Francés señaló que «se habla mucho de que conocemos los problemas, pero a la hora de resolverlos tendemos a decir ‘que los solucionen los expertos o los políticos’. Hay que pasar de la protesta a la propuesta, no sólo hay que decir cuáles son los problemas, hay que asumir el papel de corresponsabilidad que permita alcanzar el desarrollo social. La estrategia nos permite distinguir entre los problemas estratégicos y aquellos otros problemas que son síntomas de los primeros».

Antes de iniciar el debate, Marián Sánchez realizó una radiografía de Elda, explicando la distribución de los barrios en los diferentes distritos de la ciudad. Destacó algunos indicadores demográficos y económicos y explicó los recursos de atención primaria que la ciudad de Elda dispone en diferentes áreas socio-sanitarias, así como los reglamentos de accesibilidad, de violencia de género, de atención a la Tercera Edad, de igualdad, de prevención del absentismo escolar, etc, además de la red de atención secundaria y el amplísimo tejido asociativo de la ciudad.

Por su parte, Ángela Cid indicó que «el modelo de Servicios Sociales está cambiando. Hay servicios afianzados desde hace mucho tiempo, pero el nuevo modelo nos está permitiendo poner en marcha otros servicios en otros ámbitos. Todas las acciones van encaminadas a favorecer a todos los sectores de la población».

Fernando Romero, que intervino de manera telemática, afirmó que «la gente por accesibilidad piensa únicamente en rampas pero también está la accesibilidad cognitiva. Es decir, los requisitos que deben cumplir los carteles, las señales, los textos, etc. sean fácilmente entendibles, que estén trasvasados a la lectura fácil para que las personas con discapacidad intelectual, con problemas de alfabetización o con deterioro cognitivo también los entiendan».

Laura Cárdenas, que también intervino telemáticamente, aseguró que «la prevención de la violencia de género debe empezar por las familias. Acabar con el machismo es difícil porque desde la primera infancia se construye una autoestima diferenciada. En la adolescencia se han normalizado muchos aspectos de la violencia de género, como el control y los celos, y el consumo de pornografía y violencia comienza a edades muy temprana. Hemos descuidado la educación afectivo-sexual».

Héctor Rojo detalló que «todos tenemos una idea de porqué hay una fuga de talentos: no cubrimos las expectativas laborales. Nuestros jóvenes, a determinada edad, no saben a qué quieren dedicarse. Para evitar fuga de talentos las empresas deben ofrecer empleos atractivos y esto no siempre significa sueldos altos. Hay empresas que proyectan un sentimiento de pertenencia, de que los jóvenes quieran trabajar en ellas. Las empresas que sean responsables, inclusivas y sostenibles con las que van a reclutar más talento. Otra medida para frenar la pérdida de talento es fomentar el emprendimiento para desarrollar la creatividad y generar oportunidades». Rojo también afirmaba que «el emprendimiento y la creación de oportunidad debe ir acompañados de formación».

Laura Cárdenas concluía diciendo que «la ciencia, la tecnología y la innovación, deben tener una imagen diversa. Hay un tema clave como es la brecha de género en las empresas tecnológicas. El porcentaje de chicas que estudia carreras tecnológicas es mucho más pequeño que el de chicos. Y se trata, además, de estudios que permiten obtener empleos mejor remunerados, con lo que estamos empobreciendo a estas chicas».