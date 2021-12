El astrofotógrafo eldense Jordi L. Coy ha vuelto a realizar otra de sus espectaculares fotografías. Así captó el Sol hace unos días sobre el Mediterráneo. Concretamente en la playa de los Arenales del Sol de Elche. un amanecer complicado de fotografiar por las condiciones del mar para navegar y los grandes contrastes entre las fuertes luces y las sombras. "Todo ello le da a la composición un aspecto un tanto surrealista que a mí, que me considero fanático con locura del cine sci-fi, me encanta", ha explicado admitiendo que "esa es la razón por lo que me vuelve loco buscar esos resultados que parecen de mundos extraños, lejanos, post-apocalípticos…".

En su última gran imagen del astro rey Jordi L. Coy pudo volver a contar con la colaboración de Parres Water Sports Arenales, Ziro Molla sobre su tabla y la de su padre Andrés haciendo de puente de comunicación con Ziro ya que, al estar disparando con cámara en mano, el artista no podía utilizar el walky para comunicarse con él, "algo que es fundamental en estos casos". Y en los próximos días Coy difundirá nuevas imágenes del momento.