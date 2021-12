El PP de Elda pide ampliar suelo industrial, mejorar los barrios y recuperar los cheques vivienda y guardería

El portavoz municipal del Partido Popular de Elda, Fran Muñoz, ha pedido una reunión con el alcalde Rubén Alfaro “para hablar del futuro y presente de la ciudad. Es importante el 2030 pero también lo es el 2022 y el 2023. Elda necesita un cambio y mejoras desde hoy mismo”. Muñoz ha informado que el PP ha presentado un decálogo con las actuaciones que considera mas prioritarias para la ciudad. “Las propuestas son fruto del trabajo interno del Partido Popular de Elda, aunque algunas se quedan fuera ya que hemos priorizado lo que consideramos mas urgente e importante”. Dentro de las propuestas, el PP cree que la disponibilidad de mas suelo industrial no tiene espera. Según Muñoz, es un clamor dentro del colectivo empresarial. Elda tiene poco suelo y en pastillas pequeñas para las nuevas necesidades de la industria. “No tenemos nada que ofrecer, no solo para la industria que quiere instalarse en Elda sino tampoco para las que ya tenemos y necesitan espacio para crecer y tienen que buscar alternativas en municipios cercanos”. En materia de ayudas económicas, el PP pidió la continuidad del Plan de ayudas a autónomos, pymes y emprendedores. Muñoz ha explicado que “los planes de este año han sido insuficientes. Ha habido mucho dinero sobrante que debería estar en el bolsillo de los emprendedores, por lo que es importante reeditar las ayudas eliminando trabas burocráticas, teniendo en cuenta que esto no ha acabado”.

Cheques vivienda y guardería Otra de las reivindicaciones del PP es la recuperación de los cheques vivienda y guardería “lo pedimos en el 21 y no nos atendieron pero insistimos, ya que es una ayuda muy importante para el acceso a la vivienda y el fomento de la natalidad, ambas cuestiones muy necesarias actualmente en Elda”. Mejora urbana La mejora urbana abarca gran parte de las propuestas del PP, entre estas figura la construcción de una nueva rotonda en la Avenida del Mediterráneo en la confluencia con Chapí, Eucaliptus, Dr. Fleming e Isaac Peral. Al hilo de esta actuación los populares incluyen una partida para la remodelación integral de la Ciudad Vergel “cuya situación es caótica pese al tránsito de mas de mil familias diarias por la ubicación de un colegio”. Según los populares, otro barrio que necesita una actuación urgente e inmediata es la Torreta “actualmente sumido en la desidia y el abandono”. Aparcamientos También el PP considera que 2022 es un año para habilitar nuevas plazas de aparcamiento, con la construcción de dos nuevos parking, uno en las inmediaciones de la Plaza de Toros y del Centro de Especialidades de Padre Manjón y otro en el área de influencia del Ayuntamiento y el Palacio de Justicia. “Las obras en la Plaza de Arriba han supuesto la pérdida de plazas de aparcamiento y el solar a las faldas del Castillo es particular por lo que es el momento de pensar y adquirir suelo para este fin”. Por otro lado, Muñoz ha explicado que el decálogo incluye la realización de un plan de choque en los colegios. “El gobierno lo fía todo al Plan Edificant, pero el Consell siempre falla. Exigimos una partida presupuestaria para abordar aquellas cosas que no tienen espera en los colegios”. Sedes festeras Las entidades festeras también están incluidas en el decálogo popular ya que en sus diez medidas se encuentra la climatización de la Viuda de Rosas y la remodelación y mejora de El Alminar. Muñoz recordó además que sigue pendiente la recuperación del antiguo colegio de Carmelitas de la calle San Roque para la Junta Mayor de Cofradías. Por último, los populares vuelven a insistir en la necesidad de actuar en los mercados municipales. “Esta es la gran asignatura pendiente del Gobierno del PSOE, siguen los problemas con los elevadores y la climatización y no se adquieren los carros que solicitan los comerciantes. Solo promesas, pero no basta con la foto comprando en los puestos, hay que trabajar por mejorar nuestros mercados”.