Ocho detenidos en una operación contra el tráfico de drogas en el barrio La Pedrera de Villena

Una nueva operación de la Guardia Civil contra el tráfico de drogas en Villena se ha saldado con ocho detenidos en el barrio La Pedrera. Todos pertenecen al mismo clan, algunos de ellos con antecedentes por hechos similiares, pero la jueza los ha dejado en libertad provisional con cargos hasta que se celebre el juicio. Al parecer la cantidad de cocaína intervenida no supera el kilo por lo que la Fiscalía no ha solicitado el ingreso en prisión para ninguno de los arrestados. De momento están procesados en una causa abierta por un delito contra la salud pública y deberán comparecer periódicamente en el Juzgado de Villena. También tienen prohibición de abandonar el país y se les ha retirado el pasaporte. Esas son las medidas cautelares impuestas por la jueza que les ha tomado declaración este jueves 23 de diciembre de 2021. En cualquier caso la investigación de la Guardia Civil sigue abierta y no se descartan nuevas actuaciones.