Un pequeño meteorito cae en Elda y provoca un incendio

Un pequeño meteorito ha caído en Elda generando un incendio de matorral que ha obligado a intervenir a los Bomberos. El suceso se produjo entre las 17.50 y 18 horas del miércoles 29 de diciembre, en la rambla de la partida del Santo Negro, a 30 metros del instituto de Formación Profesional Valle de Elda, a 20 metros de la transitada avenida de los Condes de Elda y a 10 metros de una vivienda unifamiliar. Precisamente fue su propietaria quien llamó al 091 tras escuchar un potente estruendo.

"Había bajado justo en ese momento del coche cuando me sobresalté por un ruido muy fuerte. La chica que me acompañaba y yo nos dirigimos a la rambla, que está junto a mi casa, y vimos el incendio que se había producido. Yo no sabía de que se trataba y avisé rápidamente por teléfono, y en unos minutos vinieron Bomberos, Policía Local y Policía Nacional. Estoy todavía pensando en lo ocurrido porque es una cosa que no te puedes esperar...", ha explicado a este diario María Teresa Tomás añadiendo que "también acudieron muchos vecinos de la zona y uno de ellos le comentó que instantes antes había observado una bola de fuego cayendo a la Tierra". Se refiere concretamente a Joaquín Vera Pérez, vecino del barrio La Torreta, con el que este diario también ha logrado contactar para recabar su testimonio. "Yo iba andando por el camino del Santo Negro, por donde suelo ir muchas veces, y vi como caía del cielo a toda velocidad una bola de fuego de color naranja, del tamaño de una pelota de balonmano, que tenía una cola de medio metro también de fuego. Seguí su trayectoria corriendo hasta el lugar donde pensaba que había podido chocar contra el suelo y cuando llegué ya había un pequeño incendio y el humo. Allí vi a la propietaria de la casa y a una chica grabándolo con el móvil. La verdad es que me quedé totalmente impactado porque nunca había visto algo así en mi vida. Fue una cosa impresionante, me quedé colgado, pero yo no escuché el impacto porque estaba lejos. Solo vi el meteorito cayendo a una velocidad brutal".

Fogonazo

Joaquín Vera no fue el único testigo de la "caída". En las inmediaciones también se encontraba paseando a su perro José Hernández Arenas. "Todavía era de día pero ya empezaba a oscurecer cuando observé perfectamente una bola de fuego cruzar el cielo. Bajaba en picado siguiendo una trayectoria que podría ser más o menos desde la zona donde se encuentran las montañas de Petrer en dirección a la sierra de la Torreta de Elda. Cayó y de repente se produjo el incendio. Pero fue como una llamarada muy intensa, un fogonazo que prendió el matorral y a los pocos minutos empezó a perder fuerza hasta casi apagarse", relata el testigo.

"Los Bomberos utilizaron agua a presión para sofocar las llamas y los policías estuvieron mirando por la zona. Pero como era de noche ya no se veía prácticamente nada. Así que este jueves, a primera hora de la mañana, he regresado al lugar pensando que habrían restos del meteorito aunque no he visto nada extraño. Yo creo que tuvo que caer muy cerca de un pino joven que hay en la zona porque está completamente calcinado". Este diario ha podido comprobar in situ que la zona afectada por el incendio -200 metros cuadrados- traza una forma circular y que las piedras del terreno parecen haber sido sometidas a una temperatura muy elevada. José Hernández también escuchó el impacto y su descripción coincide con la ofrecida por el otro testigo. "Era como una pelota pequeña envuelta en fuego pero creo que el tamaño real del meteorito sería más pequeño porque, en caso contrario, el estruendo habría sido mucho mayor del que yo escuché", puntualiza.

Un "millar" de caídas

Una hendidura en el terreno podría situar el lugar del impacto pero no hay restos visibles de fragmentos de un objeto procedente del espacio. Es muy probable que el cuerpo celeste se desintegrara al chocar con la Tierra y que el agua a presión empleada para apagar las llamas erosionara los rastros de la colisión sobre el terreno. El impacto de meteoritos en el planeta es más frecuente de lo que puede llegar a pensarse. Hasta mediados de 2020 se habían documentado más de un millar de "caídas" relatadas por testigos. En todos esos casos los trozos de roca procedentes de otros mundos no se desintegran por completo en la atmósfera terrestre. En contraste, existen más de 31.000 hallazgos de meteoritos debidamente documentados sin que nadie haya presenciado su impacto con la superficie terrestre. Otra posibilidad es que se trate de basura espacial aunque, por la descripción de los testigos, es una opción que parece descartarse.