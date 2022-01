El Teatro Castelar fue escenario ayer tarde de la cuarta mesa de trabajo del Plan Estratégico Elda 2030, que en esta ocasión estuvo dedicada al Patrón 2 (Elda emprendedora, innovadora e industrial). La mesa fue coordinada por Eva Toledo, presidenta de El Círculo-Directivos de Alicante y fundadora de Padima.

Los ponentes de la mesa fueron Esther Guilabert (secretaria general de la Confederación Empresarial de la Comunidad Valenciana y exdirectora general de IFA), Vicente Seguí (vicepresidente de la Federación de Polígonos Industriales de la Comunidad Valenciana), Daniel Zahonero (director de Desarrollo de Negocio de Zahonero), Marián Cano (presidenta ejecutiva de la Asociación Valenciana de Empresarios del Calzado) y Marta Máñez (socia en Cuatrecasas Alicante).

El director técnico del Plan Estratégico Elda 2030, Aniceto Pérez, junto a la coordinadora general del mismo, Andrea Paños, fueron los encargados de dar la bienvenida a los participantes y dar a conocer el Patrón 2 y a la coordinadora de la mesa de trabajo, quien a su vez presentó a los ponentes.

A continuación, los ponentes analizaron y debatieron sobre cuestiones como las claves para conseguir la instalación de nuevas empresas en el municipio, las medidas de modernización de los polígonos industriales, los perfiles profesionales más demandados y las posibles acciones para potenciar la industria del calzado, entre otras.

Esther Guilabert inició la ronda de intervenciones felicitando al Ayuntamiento de Elda «por este ejercicio de análisis. En tiempos de incertidumbre tendemos a olvidarnos de lo importante que es poner las luces largas y pensar qué queremos ser en el futuro. Elda es una ciudad con fuerte tradición industrial, con tres polígonos y con reconocimiento a nivel nacional y europeo. Se encuentra en una situación estratégica pero hay que trabajar en políticas que permitan atraer nuevas empresas y, por supuesto, apostar por la formación en conexión con las empresas».

La secretaria general de la CEV aseguró que «Elda ya es conocida como ciudad del calzado, por lo que el punto de partida no es cero, pero la industria y la ciudad deben ir de la mano. Deberíamos ser ambiciosos y recuperar un gran evento del sector en el que se impliquen las instituciones públicas y, por supuesto, en el que crean las empresas».

Vicente Seguí afirmó que «las áreas industriales han adolecido de atención por parte de los ayuntamientos, pero también hay que achacar a los empresarios esta falta de atención por la falta de órganos gestores de dichas áreas. La nueva legislación ha permitido regular una interlocución efectiva gracias a las entidades de gestión que integran a empresas y administraciones locales. La ley va más allá y no se trata sólo del mantenimiento de los polígonos, también de poner en marcha servicios y factores de competitividad y de promoción, de gestión de residuos, de mejora de la movilidad...».

Daniel Zahonero aseguró que «las empresas de Elda tienen grandes necesidades en cuestión de perfiles relacionados con la automatización, la electromecánica, la innovación... No sólo nos cuesta encontrar profesionales, también cuesta retenerlos. Es un problema que no se puede resolver de un día para otro, pero sí se está trabajando en ello. Es fundamental involucrar a la industria en la definición de los planes de estudios y ampliar la formación a cuestiones prácticas y no sólo teóricas, y también implicar a las empresas para hacer atractivo a los jóvenes el trabajo en la industria»

Marta Máñez destacó que «estamos en un momento de cambio de paradigma. Se está eliminando la frontera entre lo público y lo privado en aspectos como el impacto ambiental o la gobernanza. Europa ha apostado por generar un marco normativo y productivo sostenible y justo, y eso se traduce en la necesidad de rendir y divulgar las cuentas en cuestiones relacionadas con el medio ambiente o de igualdad salarial entre hombres y mujeres. Y es muy importante adaptar el modelo de negocio y cumplir todos estos requisitos porque es imprescindible para poder acceder a financiación».

Por último, Marián Cano explicó que «los retos son la transformación digital y la transformación sostenible. La pandemia ha demostrado que estos retos son además una oportunidad. Hay que apoyar a las empresas del calzado en estos procesos de transformación, especialmente los relacionados con la sostenibilidad, porque son un valor añadido y vamos en sintonía con lo que la ciudadanía y los consumidores están valorando cada vez más. Además, hay que seguir apostando por la internacionalización de nuestra industria, contar con marcas globales y garantizar el talento y el relevo generacional con gente joven que aspire a trabajar en nuestra industria del calzado».

Un reto para las empresas familiares

Marta Máñez aseguró en la cuarta mesa de trabajo que «el crecimiento y la profesionalización son fundamentales para las empresas familiares. No hay que olvidar que son empresas muy heterogéneas y en su gran mayoría son pequeñas. La dimensión de una empresa es clave, pero lo es más mejorar la competitividad de la mano de la profesionalización. Tenemos miedo a perder el control, a las operaciones fallidas, pero no afrontar estos procesos de manera profesional incrementa los riesgos. Las empresas familiares deben tomar decisiones de crecimiento generando consenso dentro de las mismas y, por supuesto, estar muy bien asesoradas».