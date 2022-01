El PP alerta de la desaparición del Museo del Calzado de Elda si le incorporan las colecciones arqueológica y etnológica

El Partido Popular de Elda ha denunciado que la unificación de los tres museos de la ciudad en el edificio que ocupa actualmente el Museo del Calzado puede suponer la desaparición de éste último. "Desde el Partido Popular no vamos a consentir que una de nuestras principales señas de identidad se convierta en un bazar, hay que potenciar los tres museos pero no de esta manera". El portavoz popular Fran Muñoz ha indicado que "este gobierno de PSOE-EU, que tanto está hablando de futuro y de Agenda 2030 durante estos días, debe saber que para nosotros el Museo del Calzado tiene futuro, pero si se invierte, se relanza y si se potencia. Al Museo del Calzado le falta espacio y si se traen los otros dos museos, ninguno de ellos tendrá espacio suficiente". En su opinión el Museo del Calzado "no está en su mejor momento y desde el Partido Popular hemos pedido muchas veces una mayor inversión para su modernización y su promoción. Estamos de acuerdo con las palabras del presidente de honor, José María Amat, en que este proyecto del PSOE-EU significaría la puntilla y mucho nos tememos que acabaría con el Museo igual que sucedió con la Feria Internacional del Calzado". Además, el portavoz popular ha recordado al alcalde Rubén Alfaro que "el Museo del Calzado no pertenece al gobierno del PSOE-EU pese a que tengan mayoría absoluta. El Museo pertenece al Patronato donde están representadas otras entidades y pertenece a las familias y a los particulares que tienen donados sus fondos y colecciones particulares para su exposición, que algo tendrán que decir y nos consta que no están de acuerdo con la decisión".

"Espacio icónico" Muñoz ha concluido que "desde el Partido Popular haremos todo lo posible por evitar que un espacio icónico de nuestra ciudad se convierta en algo más pequeño, en el que haya un poquito de todo, en definitiva, convertir nuestro emblema en un bazar". Por su parte la concejala popular Lola González ha indicado en este sentido que "debemos tratar de dar la importancia que merece cada museo y buscar espacios en distintos puntos de la ciudad para potenciar la movilidad del turismo y que este también compre en nuestras tiendas y consuma en nuestros bares y restaurantes. Hay espacios en Elda que podrían ponerse en valor y darles una segunda vida convirtiéndolos en museos". Por último, la vicesecretaria general popular, María Jesús García, ha indicado que "el museo reúne nuestros orígenes como ciudad y muestra al exterior lo que somos. Es una puesta en valor de los recursos tangibles que tenemos. El Museo del Calzado debe adaptarse a los nuevos tiempos, pero el Museo Arqueológico y el Museo Etnológico tienen sus propias características y también merecen sus propios espacios".