Las Fallas de Elda castigan a Huerta Nueva sin premios y con expedientes a dos socios

La llama de la polémica no se apaga en las Fallas de Elda. La Junta Gestora de las fiestas del fuego someterá a votación, en la asamblea general extraordinaria del próximo jueves, la apertura de un expediente disciplinario a dos destacados miembros de la Falla Huerta Nueva. Concretamente al actual copresidente José Luis Contreras Díaz y al comisionado Joan Ramírez i Boscá. Cuando se decidió por mayoría suspender las fiestas de 2021 y se prohibió plantar fallas ambos criticaron la decisión en diversos foros, calificando a los miembros de la anterior Gestora de «hipócritas» y «antifalleros». José Luis Contreras ha optado por no hacer declaraciones pero Ramírez se ha mantenido firme en todos los comentarios que realizó a través de las redes sociales. «En Elda adujeron motivos sanitarios por el covid para impedir que se plantaran los monumentos mientras, con las mismas circunstancias sanitarias, sí hubo Fallas en València, Alcira, Sueca y Burriana. El problema de Elda es que hubo comisiones que no tuvieron el valor suficiente para admitir que no se habían preocupado de hacer nada durante todo el año y, precisamente por eso, no estaban en condiciones económicas de poder plantar sus fallas. Para mi eso solo lo hacen los hipócritas y también los considero antifalleros porque, al celebrar las no fiestas sin que haya fallas en las calles han antepuesto el aspecto lúdico a la autenticidad que da sentido a la celebración». Joan Ramírez advierte de que «no se bajará del burro» y espera «con orgullo y honor la sanción que me quieran poner porque es el último título que me faltaba en mi carrera en el mundo de las Fallas, al que amo, al que defiendo y al que pertenezco desde que nací». Natural de Gandia y vinculado al distrito Huerta Nueva desde 2012, Ramírez posee una dilatada y relevante trayectoria en las fiestas del fuego de la Comunidad Valenciana y ha recibido numerosos premios como autor de «Llibrets de Falla».

En cualquier caso, esta propuesta disciplinaria llega después de que en vísperas de las Navidades la asamblea de la Junta Central decidiera, por mayoría, sancionar a la Comisión Huerta Nueva dejándola sin concursar en las próximas fiestas. Se le permitirá plantar el monumento y asistir a todos los actos oficiales y opcionales pero no podrá recibir ningún premio. Como ya se publicó, los falleros de Huerta Nueva acordaron en señal de protesta no participar en las no fiestas organizados por la Junta Central en el mes de septiembre. Una falta que fue considerada grave y que el histórico distrito fallero no ha recurrido.