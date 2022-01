Cuarenta alegaciones contra la macrocentral solar de Salinas y Monóvar

El Grup Naturalista Heliaca de Monóvar ha presentado a la Subdelegación del Gobierno 40 alegaciones contra el Estudio de Impacto Ambiental del Proyecto de Energía Solar Fotovoltaica Monòver. Esta planta de 116 MW de potencia y 234,97 hectáreas se pretende instalar entre los términos de Monóvar y Salinas. Se trata de una iniciativa privada de Atitlan Helios, sociedad inversora del sector energético perteneciente al grupo Atitlan e impulsada por la firma Vulpex Velox Invest.

Entre las alegaciones destacan la falta de planificación y ordenación del territorio de las comarcas del Alto y Medio Vinalopó. Por eso Heliaca indica en sus alegaciones que no se han valorado adecuadamente los efectos sinérgicos de los proyectos ya presentados, ya que muchas de las plantas proyectadas en la comarca no se han tenido en cuenta. Dos ejemplos de ello son las centrales solares Carlit y Elda que se ubicarán en la misma zona ocupando 474 hectáreas. Del mismo modo cuando se han estudiado los impactos a la fauna se han obviado las especies protegidas del enclave. Por otra parte el presidente de Heliaca, Antonio Martínez, denuncia que el proyecto no debería considerarse como una iniciativa aislada, sino como una pieza más dentro de un plan para la instalación de centrales fotovoltaicas en el Vinalopó. «Además, el proyecto está fragmentado en cuatro partes, afectando a zonas diversas -viñedos, bosques y cultivo de secano- pero se ha evaluado como un todo, despreciando las singularidades de cada paraje para que así parezca que los impactos son menores», destaca añadiendo que tampoco se han valorado correctamente las afecciones a los Espacios Protegidos de la Red Natura 2000 que colindarían con la megaplanta. Se refiere en concreto al corredor ecológico que forman el Lugar de Interés Comunitario y Zona de Especial Protección de Aves «Sierra de Salinas», la Zona de Importancia para Mamíferos «Sima del Borreguillo», el Lugar de Interés Comunitario y Zona Húmeda «Laguna de Salinas» y los viñedos del Manyar, que son Paisaje de Relevancia Regional. Todas estas áreas están interconectadas precisamente por las parcelas que serán ocupadas por la planta solar. Pero no es lo único. También se alega que en el estudio de patrimonio no aparecen bienes culturales catalogados y tan importantes como el yacimiento íbero de Salinas, en cuya zona se quiere soterrar un tramo de la línea de alta tensión asociada al proyecto Monòver.

Los ecologistas señalan, por último, que el estudio ambiental carece del informe de Integración Paisajística y del Plan de Participación Pública, además de estar plagado de cálculos incorrectos, valoraciones subjetivas y medidas correctoras inútiles como, por ejemplo, colocar una pantalla vegetal o cajas nido.

Los 600 empleos prometidos se reducen a 30

«La apuesta por las energías renovables como lucha contra el cambio climático no puede servir de argumento para destruir millones de hectáreas de suelo rural, en muchos casos protegido o de interés, pues se trata de un recurso no renovable que puede ofrecer muchos beneficios a estas comarcas más allá de su industria del calzado». Así se ha pronunciado el presidente de Heliaca subrayando, además, que de los 600 empleos que la mercantil prometía, «en el proyecto solo aparecen 30 puestos de trabajo: 10 fijos más 20 puntuales».