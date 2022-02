El PP de Elda reclama la instalación de puntos de recarga para vehículos eléctricos

El Partido Popular ha reclamado por registro municipal la instalación de puntos de recarga de vehículos eléctricos en Elda. Los populares han indicado que la pasada semana denunciaron que los que había instalados no tenían corriente eléctrica y recientemente han sido retirados a pesar de tener pintadas las reservas de espacio. El portavoz popular Fran Muñoz ha indicado que “Elda no puede seguir un punto en blanco en el mapa de los puntos de recarga. Mientras el resto de municipios de nuestro alrededor, aún con menos población cuentan con este servicio, Elda sigue sin aparecer señalado porque no cuenta con estas instalaciones. No podemos estar pidiendo un esfuerzo al ciudadano para reducir la huella de carbono y ser el vacío en el mapa de los municipios con servicio para vehículos eléctricos”. El principal grupo de la oposición ha recordado que “existen numerosas líneas de subvenciones autonómicas, nacionales y europeas para fomentar la instalación de estos puntos de recarga sin que cueste nada a las arcas municipales, pero hace falta gestión y voluntad para llevarlas a cabo. El alcalde debería explicar por qué Elda sigue a la cola en estas cuestiones, cuándo presumen de ser un gobierno ecológico que mira por el medio ambiente”. Muñoz ha concluido que espera que el Gobierno de una pronta solución al problema y tanto los eldenses como otras personas que vengan de fuera con sus vehículos eléctricos puedan estar en Elda con tranquilidad sabiendo que pueden recargar sus coches sin necesidad de desplazarse a otros municipios de la zona.