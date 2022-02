Elda, Petrer y Biar preparan fiestas de Moros y Cristianos y Sax las anula por el covid

La sexta ola de la pandemia del coronavirus, las restricciones de las autoridades sanitarias y las fiestas de Moros y Cristianos están generando disparidad de criterios e ilusiones y una controversia social basada en las comparaciones. En Sax se ha desatado la polémica al suspender el Ayuntamiento los actos de Moros y Cristianos, que se celebran tradicionalmente del 1 al 5 de febrero, y descartar la Mayordomía de San Blas un aplazamiento de los festejos a otra fecha del presente año. Previsiblemente a un fin de semana de marzo o abril. Sin embargo en la vecina ciudad de Elda la Junta Central de Comparsas ha decidido realizar un Fin de Semana Festero los próximos días 19 y 20 de marzo. Tras la suspensión de la Media Fiesta por la alta incidencia de contagios de covid, que se había fijado inicialmente para los días 22 y 23 de enero, la Junta de Gobierno ha acordado esta semana celebrar el reencuentro de los festeros con San Antón un sábado y un domingo. Dos días en los que las comparsas podrán realizar desfiles, alardos y el traslado del patrón.

En Dénia también habrá Mig Any de Moros i Cristians 2022 si las condiciones sanitarias lo permiten y tomando las medidas de seguridad oportunas. El próximo 26 de febrero los timbales volverán a sonar y las escuadras a desfilar por las calles en la Entraeta festera oficial de Mig Any de Dénia. En Elche la Asociación Festera de Moros y Cristianos ha optado por trasladar los actos del Mig Any a la primera semana de marzo. Por lo tanto, la Entraeta se celebrará el sábado 5 de marzo y al día siguiente el pasacalles y el homenaje a los cargos de la Asociación de Moros y Cristianos. Sin embargo el Mig Any de Altea, que debía celebrarse desde el 22 de enero hasta el próximo domingo 6 de febrero, se suspendió semanas atrás por decisión de la Federació de Moros i Cristians Sant Blai. La población esperará a junio para decidir si celebrará las fiestas entre los días 23 y 27 de septiembre. En Alicante el barrio de San Blas recuperó parcialmente su Mig Any a mediados del pasado enero con el desfile de cuatro filaes, mientras otras diez renunciaron por el covid. Las localidades de Petrer y Biar acaban de dar luz verde a los preparativos para volver a celebrar Moros y Cristianos entre el 9 y el 16 de mayo, tras dos años sin fiestas, recuperando también la actividad en las sedes de las comparsas. Unos días antes lo hizo Alcoy, que retomará los actos en toda su plenitud los días 22, 23 y 24 de abril. El mundo festero comienza, por tanto, a recuperar la ilusión pero sigue muy pendiente de la evolución de las olas y las variantes del covid.