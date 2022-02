Un «esquimal» de Alicante

Polifacéticos, soñadores y decididos. Así son los alicantinos y el pinosero Joaquín Sáez Astor es un buen ejemplo. Hace 23 años cayó en sus manos una revista con unas preciosas fotografías de carreras en la nieve con trineos tirados por perros nórdicos. Ese mismo día soñó en convertirse en un guía del trineo, un «musher», y decidió que él también practicaría ese deporte. No le importó residir en Pinoso, un pueblo del Medio Vinalopó con inviernos fríos, pero sin nieve, y veranos secos y tórridos. Empezó haciendo carreras en tierra con carros de ruedas y luego pasó a la nieve, que era su gran pasión. Ahora tiene quince perros pero comenzó con ocho y su intención es retirarse de la competición cuando dentro de diez años se jubile su manada.

El mushing se ha convertido en un deporte pero siempre ha sido una forma de transporte nórdica caracterizada por el uso de perros de tiro y esquís, que servía para desplazarse por superficies nevadas con gran rapidez. Pues bien, su carácter polifacético ha llevado al alicantino Sáez Astor a codearse con los «cracks» más experimentadas en las competiciones más exigentes del norte de Europa. De hecho, hace unos días se quedó a un peldaño de subirse al podium en la Musher Race en Font-Romeu de los Pirineos franceses. Consiguió una tercera posición en la primera manga a consecuencia de varios errores que le penalizaron y, al día siguiente, cruzó la meta cuarto después de varios problemas ya que uno de sus perros finalmente no pudo competir. A continuación se desplazó a Baqueira Beret para disputar el campeonato de España sobre nieve Mushing Sprint, donde Joaquín participa en la modalidad de SP8. Pero su intención era disputar en dos meses varias competiciones internacionales. Entre ellas el campeonato de öustersund, que se disputa en un estadio, como preparación para el Mundial de Suecia, que se celebrará del 23 al 27 de febrero en la localidad de Sarna. Pero la carrera podría suspenderse por la pandemia del covid-19, tal y como ha ocurrido recientemente en Noruega con el Norway Trail que se había fijado para marzo.

Reconoce que es una afición muy cara y sacrificada. Más de 7.000 euros se gasta al año de media para mantener y alimentar a sus perros. Una cantidad a la que hay que sumar los gastos por desplazamiento y alojamiento a los países donde se disputan las carreras sobre la nieve. Él también tiene que entrenar muchas horas, fortalecer las piernas para evitar fracturas y controlar el peso para ir más rápido. «Mis perros son para mi parte de mi familia. Reciben todas las atenciones y los cuidados y verdaderamente disfrutan participando en las carreras. No es cierto que sufran porque son perros de trabajo que están acostumbrados y preparados biológicamente para el esfuerzo en condiciones de frío. No solo no sufren sino que para ellos es un castigo no poder salir a correr. Se ponen tristes cuando se quedan en casa», explica. Para el «esquimal» de Alicante sus «socios» son siempre vencedores. «Da igual que crucen la meta los primeros o los últimos porque yo compito para disfrutar, no para ganar». A pesar de ello goza de un amplio palmarés con numerosos primeros puestos en competiciones nacionales e internacionales, tanto de tierra y nieve.

Ahora los «musher» noruegos, finlandeses y suecos ya conocen perfectamente a Joaquín Sáez, e incluso lo temen por su técnica, estrategia y resistencia. Pero en las primeras carreras en las que tomó parte en el año 2000 no podían creer que un español, «procedente del país del sol», se hubiera convertido en un guía del trineo tan hábil y valiente como un esquimal.

