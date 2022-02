Villena tendrá Ecuador Festero del 26 de febrero al 6 de marzo

La Junta Central de Fiestas de Moros y Cristianos de Villena ha presentado su programa de actos del Ecuador Festero 2022, que se desarrollará del 26 de febrero al 6 de marzo.

Sábado, día 26 de febrero

19,00 horas, en el Teatro Chapi, Concierto del Ecuador Festero 2022, a cargo de nuestra Laureada Banda Municipal de Música bajo la dirección de D. Pedro Ángel López Sánchez. En el transcurso del Concierto se hará la entrega de las insignias a los nuevos delegados y componentes de la Junta de Gobierno de la Junta Central de Fiestas.

1ª Parte

Primeros premios Concurso de composición “Compositor Manuel Carrascosa”

ECUADOR FESTERO EN VILLENA (2013)

Pasodoble de Victor Vallés Fornet

AL-BILYANI (2014)

Marcha mora de Pablo J. Verdú

LA FIESTA DEL PASODOBLE (2016)

Pasodoble de Ferrán Campos Valdés

MADINA BILYANA (2017)

Marcha mora de Jesús Gandía Navarro

MARQUÉS DE VILLENA (2018)

Marcha cristiana de Enrique Alborch Tarrasó

Lema “Mari Alwaradi” (2020)

Marcha mora de Azael Tormo Muñoz

Primer premio del último concurso de composición “Compositor Manuel Carrascosa”

2ª Parte

Homenaje a los antiguos directores de la Banda Municipal de Música de Villena con motivo del Centenario 1922-2022

ANTONIO FERRIZ MUÑOZ (febrero de 1979 a enero de 1982)

“Las calles de mi Villena” PD

ANTONIO MILÁN JUAN (1985 a abril de 1987)

“Villena en fiestas” PD

VICENTE J. PÉREZ PELLICER (marzo de 1987 a junio de 1994)

“Alegría” PD

GASPAR ÁNGEL TORTOSA URREA (julio 1994 a abril 1996)

“Cristianos a San Blas” Pasodoble marcha

ANTONIO MORENO BELDA (enero de 1997 a julio de 1997)

Algo muy diferente PD de Manuel Carrascosa

JOSÉ DAVID RAMÍREZ VALERO (octubre de 1998 a mayo de 2003)

La Primitiva PD de Jeff Penders

FERNANDO UGEDA FERNÁNDEZ (mayo de 1996 a enero de 1997 y de julio de 1997 a octubre de 1998)

“Villena festera” PD

Sábado, día 5 de marzo

9:00 horas, en la Plaza de Santiago, desayuno con chocolate y churros, obsequiado por la comparsa de Moros Realistas y realizado por la escuadra de Damasquinas, para todos los niños y niñas que deseen disfrutar de la jornada.

10:00 horas, XXXVII Concurso de Dibujo Infantil en la Casa del festero, Plaza de Santiago. Podrán participar todos los niños y niñas, que asistan con su propio material de dibujo (lápices y colores), las cartulinas serán facilitadas por la Junta Central de Fiestas,

Al finalizar el concurso de Dibujo Infantil en la Plaza de Santiago habrá atracciones hinchables, para todos los niños, en la Plaza de Santiago.

12:00 horas a 13:00 horas en la Plaza de Santiago, curso de rodador de banderas infantil, para aprender a rodar las banderas de las distintas Comparsas, con exhibición final de todos los participantes.

Finalizada la programación, se hará entrega de los premios del Concurso de Dibujo (aproximadamente sobre las 13:00 horas.) patrocinados por el M.I. Ayuntamiento Villena.

17:00 horas, Desfile del Ecuador Festero 2022, que se iniciará en la Avda. Constitución, intersección C/. San Isidro, C/ Coronel Selva y recorrerá las siguientes calles: Avda. Constitución, C/ Joaquín María López, C/ Corredera, Plaza del Royo y terminara en el inicio de la C/ Nueva intersección C/ Baja. Abrirá el desfile nuestra Laureada Banda Municipal de Música de Villena, y en él, participarán una fila o bloque masculino y femenino de cada comparsa con el traje oficial, las empresas de Artesanía Festera participaran una representación de Escuadras Moras y Cristianas, los Capitanes, Alféreces y Madrinas junto con sus homónimos infantiles, vestidos con el traje oficial de cada Comparsa, y nuestras Regidoras 2022, que vestirán el traje de Villenera, y al término del desfile ,los cargos festeros, subirán por C/ El Hilo, Plaza de Santa María, C/. Teniente Hernández Menor, finalizando en la Plaza de Santiago.

Al término del Desfile del Ecuador Festero 2022, en la Plaza de Santiago se rodarán las banderas (solamente los alféreces mayores) mientras se dispara un Bombardeo de Truenos.

22,00 horas en la Plaza de Santiago, Concierto homenaje “Noches de Fiestas” a cargo de la Asociación Musical ADELUM, en la fachada de la Casa del festero, colabora la Casa de Cultura de Villena “KAKV”.

Domingo, día 6 de marzo

7:30 horas, degustación de pastas y “calentico” en la Plaza de Santiago.

8:30 horas, Diana Festera, hacia las inmediaciones del Recinto Ferial, amenizada por nuestra Laureada Banda de Música Municipal de Villena y acompañada por las Autoridades, Regidoras, Madrinas, Capitanes y Alféreces, junto con sus homónimos infantiles que, saliendo de la Plaza de Santiago, recorrerán la C/ Ramón y Cajal, Avda. de la Constitución, C/ la Virgen, C/ Pintor Juan Gris, Recinto Ferial, para terminar en el Mercado de Abastos.

10,00 horas Almuerzo Festero de todas las Comparsas, en el recinto ferial, se colocarán todas las comparsas en los sitios habilitados, para realizar el tradicional almuerzo de hermandad, elaborado por un fantástico grupo de voluntarios y directivos de todas las comparsas.

11:45 horas, Desfile Festero desde el Recinto Ferial (junto al mercado de Abastos) a la Plaza de la Virgen, con autoridades, Regidoras, Madrinas, Capitanes y Alféreces, y banda Municipal de Música, donde desplazaran con autobuses, al Santuario de Nuestra señora la Virgen de las Virtudes.

12:30 horas, en la explanada del Santuario, se celebrará la Santa Misa por todos los festeros fallecidos. Los Alféreces, ataviados con su banda y portando las Banderas Oficiales de cada Comparsa, acompañarán a Ntra. Sra. La Virgen de las Virtudes, desde su Camarín será trasladada por todas las comparsas del Bando Moro hasta el altar situado en la Explanada del Santuario y que al término de la misa la volverán acompañar hasta su Camarín las comparsas del Bando Cristiano por el orden tradicional. Asistirán a la Santa Misa, Autoridades, Regidoras y Madrinas. Los arcabuceros de la Comparsa de Piratas efectuarán las salvas de la Santa Misa, acompañados por nuestra laureada banda Municipal de música,