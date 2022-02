El Ayuntamiento de Petrer da tranquilidad a los Moros y Cristianos

El concejal de Urbanismo de Petrer, Fernando Portillo, ha lanzado un mensaje de “tranquilidad” a la población y especialmente a las comparsas de Moros y Cristianos ya que “las obras de revitalización y revalorización de la zona centro avanzan a buen ritmo y se espera que a principios de abril estén acabadas, tal y como estaba previsto y como así lo informamos a los responsables de la Unión de Festejos San Bonifacio, Mártir”. El edil ha hecho estas declaraciones en la calle Gabriel Payá, y ha anunciado que este fin de semana ya se abrirá, en principio solo a peatones y en unas semanas también a vehículos, el tramo comprendido entre País Valenciá y el Teatro Cervantes. “Somos plenamente conscientes de la importancia que para vecinos, comerciantes y también para las fiestas de Moros y Cristianos tienen estas obras y es por eso que se planificaron pensando en todas las variables y no hay nada que nos indique que no acabaran en el tiempo estipulado”, ha subrayado.

Portillo también ha anunciado que el próximo lunes se retoman los trabajos de excavación arqueológica en la plaza de Baix, concretamente en el sondeo donde han aparecido varios hallazgos, algunos de una importancia vital para conocer la historia de Petrer. El edil ha desmentido unas recientes declaraciones del principal partido de la oposición y ha señalado que “no se qué intención tenían cuando trataron de alarmar a la población diciendo que no comenzarían hasta dentro de dos meses. Si me hubieran preguntado se lo hubiera explicado sin ningún problema”.

El edil ha indicado que los dos sondeos en los que no apareció ningún hallazgo van a cerrarse, así como las escaleras de entrada al refugio de la Guerra Civil más próximas a la iglesia. Quedará abierta la zona de excavación donde apareció el mosaico romano y la columna y también ha salido a la luz la segunda entrada al refugio de la guerra civil que, tal y como ha indicado el edil, “es muy posible que esté en mejores condiciones para su conservación puesto que está abovedada”.

En cualquier caso, Portillo ha dicho que se hará un vallado de más calidad y un enfundado con motivos festeros en la zona arqueológica que se tiene que seguir excavando, pero que no dificultará el desarrollo de los actos, así como también quedarán en uso las calles que rodean la plaza por donde la imagen de San Bonifacio es portada dando tres vueltas antes de entrar a la iglesia de San Bartolomé. Lo que de momento ha quedado aparcado y no hay fecha de inicio es para las obras de reforma de la plaza, cuyo proyecto tendrá posiblemente que rehacerse en base a los elementos patrimoniales que se puedan localizar.