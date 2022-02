María Frutos Zapata estrena la residencia de mayores de Pinoso

Momento histórico para Pinoso y para el resto de municipios de la Mancomunidad de la Vid y el Mármol -Algueña, La Romana y Hondón de los Frailes- ya que el Centro Residencial Onacare Pinoso ha comenzado a prestar servicio esta semana. La encargada de estrenarlo ha sido la pinosera María de los Frutos Zapata, de 88 años, y conforme avance la semana irán incorporándose otras cinco personas más. Acaba así un período de veinte años de retraso en poner en marcha este servicio tan necesario para el interior de la comarca del Medio Vinalopó.

Para María de los Frutos "es un gran día para el pueblo y para mí también. Me llamaron para decírmelo y no me lo creía y me entraron ganas de llorar de tanta alegría. Estoy muy contenta de poder quedarme aquí en el pueblo, cerca de casa y de mis hijos. Además, estoy como en un hotel de cinco estrellas y con personas majísimas, esto ya lo veo mejor que en mi casa. Hacía mucha falta”. El alcalde de Pinoso, Lázaro Azorín, la ha felicitado telefónicamente desde Madrid y se ha congratulado de “que por fin podamos hablar de las primeras personas que entran a esta residencia, que tantos esfuerzos ha costado a los ayuntamientos que en su día creyeron en este proyecto”.

María llevaba muchísimo esperando la apertura de esta residencia y para el alcalde es de justicia que sea la primera usuaria, apuntado además que prácticamente es vecina del edificio, por lo que confía en que se sienta como en casa. “Esta residencia es su nuevo hogar y lo importante es que pueda seguir disfrutando de su vida aquí, en Pinoso”, ha señalado Azorín indicando que “es un día para sonreír y emocionarse, porque desde que soy alcalde, de la mano de Elisa Santiago primero y ahora con María José Moya en Servicios Sociales, hemos trabajado mucho para conseguir que se materializara la financiación en los presupuestos de la Generalitat y que el centro de Pinoso entrara en la red de geriátricos de la Comunidad Valenciana”, recordando al respecto que el president Ximo Puig se comprometió a que ello fuera así en su visita a Pinoso y al centro de la Tercera Edad.

La residencia pertenece de momento a los cuatro municipios de la Mancomunidad, pero la gestión es de una empresa y se realiza a través de la Generalitat Valenciana, que es la que establece qué usuarios acceden a las plazas disponibles. Eso significa que hay que seguir trabajando con los Servicios Sociales de los municipios para gestionar la Ley de Dependencia o la adjudicación de las plazas.

"Edificio fantasma"

“Como gestores hemos llegado hasta lo más alto para que sea una realidad y que no sea un edificio fantasma en el centro de nuestro pueblo. Por logros como este merece la pena ser alcalde de Pinoso”, ha comentado Azorín, quien se ha comprometido a visitar a los primeros usuarios cuando regrese de Madrid, donde se encuentra ejerciendo sus labores como diputado nacional.

Para la directora del centro, Ana Belén Escandell, la llegada de las primeras personas a las que prestará atención el centro es causa de alegría y emoción, porque después de 20 años el sueño se convierte en realidad y se abre una nueva etapa. “Además de María hoy entran tres personas y lo largo de la semana llegaremos a tener diez; a partir de la próxima semana, desde Conselleria irán enviándonos los listados de personas que accedan al centro para que vayan entrando de cinco en cinco”.

Este inicio de actividad implica un periodo de adaptación para profesionales, usuarios y familiares. Durante los primeros 30 días se mantiene un contacto continuo con la familia para que el personal conozca las necesidades de cada usuaria o usuario, y conforme vayan entrando más personas usuarias se irán incorporando profesionales de las diferentes categorías. “Si no hay contratiempos por la pandemia, en junio podría estar completa la plantilla y las plazas cubiertas, siempre con un protocolo exhaustivo”, comenta Escandell.

Centro de Día

La directora general de L’Onada, Cinta Pascual, se ha desplazado hasta Pinoso para recibir también a la primera usuaria del centro residencial, destacando que “el de hoy es un día emocionante, un antes y después para las personas de los municipios de la mancomunidad, sobre todo Pinoso”, y espera que pronto se pueda ofrecer “el servicio de Centro de Día, para el que el edificio está preparado”, alabando el modelo que se aplica en la Comunidad Valenciana.

Según ha recordado, la empresa L’Onada nació hace 27 años, iniciando su actividad en el mundo rural, y ahora gestiona 21 residencias y 14 centros de día autónomos, en poblaciones grandes y pequeñas. En todos sus centros se aplica la misma filosofía, “con una atención centrada en la persona, haciendo siempre que la gente se sienta a gusto, como hice con mi propia madre”, comentaba Cinta Pascual. Para ella, “para adaptarnos a las personas hay que tener en cuenta sus historias personales y sus rutinas, cosas que nos tienen que transmitir sus familiares, participando del día a día de nuestros centros”.

"Ha merecido la pena"

Pascual ha concluido diciendo que “ha sido muy largo y duro, pero ha merecido la pena, hemos de quedarnos con estos momentos de felicidad. Ahora mismo es una casa más del pueblo, somos un vecino más”. La edil de Servicios Sociales, María José Moya, ha hecho entrega de una planta a María de los Frutos para que la tenga en su habitación y también ha estado conversando con ella, alegrándose del ánimo con que ha entrado en el centro. “Es un gozo ver como se encuentra a sus 88 años y la ilusión que tiene de poder estar en su pueblo”.

Para la edil, la filosofía que aplicará la empresa L’Onada es muy diferente a la de otros centros con reglas más estrictas, “he hablado con el equipo y es importante que la empresa centre su atención en la persona y quiera que sea un centro abierto. Me alegra decir por fin que desde esta semana este centro residencial ya tiene vida, algo que todos deseábamos”.