Fallece un trabajador en Monóvar al caer de un tejado

Un trabajador de 37 años ha fallecido a las seis y media de la tarde de este lunes en Monóvar al precipitarse al vacío desde el tejado de una nave industrial. El operario estaba colocando paneles solares en la cubierta de la empresa y los servicios médicos del SAMU solo han podido confirmar el fallecimiento.

En diciembre, tal y como este diario publicó, otro operario de 34 años falleció al precipitarse desde una altura de 15 metros cuando trabajaba en la instalación de placas solares en una nave industrial del municipio de La Romana. El percance se registró al hundirse el tejado sobre el que se encontraba, justo en el momento en el que estaba instalando la vía de vida y no contaba, consecuentemente, con ningún arnés que lo sujetara.

El suceso se registró poco después de las dos y media de la tarde en la nave de una empresa dedicada a la comercialización de uva de mesa, la cual se encuentra ubicada en la carretera comarcal que une Novelda con La Romana.

El operario en cuestión era trabajador de una compañía de Ciudad Real perteneciente al sector de la energía fotovoltaica, la cual se estaba encargando de la instalación de placas solares en la cubierta de la citada nave.

Las fuentes consultadas destacan que el accidente laboral se registró justo en el momento en que el trabajador, junto a un compañero, se encontraba encima del tejado instalando la vía de vida que tenía que asegurarlos para poder acometer la instalación. Fue justo en este momento cuando se produjo el hundimiento del techo de uralita, lo que propició que se precipitase al suelo desde una altura de unos 15 metros.

Se da la circunstancia de que no se encontraba sujeto a ningún arnés, dado que hasta que no se instala la línea de vida no es posible asegurarse. El impacto fue fatal, toda vez que el fallecimiento se produjo en el acto. De hecho, el personal del SAMU desplazado hasta el lugar de los hechos no pudo hacer otra cosa que confirmar su muerte.