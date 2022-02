Emiten un documental sobre el crimen del profesor Miguel Lloret de Elda

L'hora fosca, el nuevo programa del canal autonómico À Punt que analiza los crímenes más impactantes de la Comunidad Valenciana en los últimos años, emite en la noche de este martes, a las 22 horas, un minucioso documental sobre la misteriosa muerte del profesor de Elda Miguel Lloret Candela "Michel". Su cuerpo sin vida fue encontrado el 24 de enero de 2003 en la pedanía torrevejense de La Mata, semidesnudo y con signos de haber sufrido un traumatismo craneoencefálico tras ser atropellado por un coche. Estaba jubilado, tenía 71 años y residía en un apartamento próximo al lugar donde encontraron su cadáver. Tres años y dos meses después, los agentes de la Guardia Civil detuvieron a la mujer de la víctima, D.S.F. y a su hijo M.Ll.S. de 23 años, por un presunto delito de asesinato. Tras ser arrestados en marzo de 2006 ingresaron en la cárcel de Fontcalent como presuntos autores del crimen, de donde salieron una semana después en libertad provisional tras pagar 28.000 euros de fianza.

El juicio con jurado popular se celebró en la Sección Séptima de la Audiencia Provincial de Elche en noviembre de 2015 tras suspenderse anteriores en dos ocasiones. En 2014 por la ausencia de un abogado y en junio de 2015 por un fallo en las transcripción de las escuchas telefónicas.

La acusación pidió 20 años de cárcel para la mujer y el hijo del profesor mientras la defensa solicitó la absolución de ambos al considerar que el verdadero o verdadera culpable seguía libre, al enfocarse la investigación sólo al móvil pasional. Las acusaciones pública y particular defendieron durante el juicio que el móvil del asesinato fueron los celos de la mujer al saber ella que él le era infiel. Pero la acusada aseguró que sabía que su pareja tenía relaciones con varias mujeres y que, precisamente por ello, se habían separado y él se había mudado a Torrevieja.

Las acusaciones se basaron en supuestas contradicciones de los acusados a lo largo de la instrucción y en escuchas telefónicas que llevaron a sus detenciones en 2005, al entender la Guardia Civil de sus conversaciones que conspiraban para ocultar el crimen. También en el registro de la vivienda de la mujer se encontraron objetos del profesor que, según algunos testigos, llevaba consigo la noche en la que murió.

Sin embargo las defensas, tanto de la mujer como del hijo de "Michel", insistieron durante el juicio que había pruebas suficientes para exculparles: Que en la ropa del hombre apareció sangre que no coincide con ninguno de los tres, que la carbonilla del tubo de escape detectada en los tejidos no es la del coche de ella, que la víctima presentaba una tasa de alcohol cercana al coma etílico o que desaparecieron algunos de sus efectos personales y que en el cadáver se identificaron signos de que hubiera mantenido relaciones sexuales aquella misma noche. Datos que no encajaban con el relato de los hechos del fiscal y que dejaban abiertas hipótesis como que le robaran, se golpeara al estar ebrio o fuera atropellado accidentalmente y el autor huyera del lugar.

Fue en enero de 2016 cuando el juez decidió disolver el jurado popular tras subrayar que no había ni una sola prueba consistente para poder culpar de la muerte a la viuda y al hijo de "Michel". Ambos fueron por tanto absueltos tras diez años de calvario siendo considerados presuntos asesinos. Es más, la sentencia dictada por el magistrado José de Madaria, presidente de la Sección Séptima de la Audiencia Provincial de Elche, afirmó que los investigadores dejaron sin resolver incógnitas que resultan claves para saber lo que ocurrió la noche en que murió el conocido profesor eldense, hasta el punto de que no puede saberse si lo que ocurrió fue un asesinato o un homicidio por imprudencia a causa de un atropello accidental del que se hubiera dado a la fuga el culpable.